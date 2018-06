Eningen Den Fluss immer im Blick

swp

Auf eine siebentägige Moselsteig-Wanderung mit gewaltigen Auf- und Abstiegen und herrlichen Ausblicken auf den mäandernden Fluss können Mitglieder der Eninger Albvereins-Ortsgruppe zurückblicken.

Der erste Tag ging für die 14 Wanderer bei gutem Wanderwetter von Enkirch nach Reil nach sieben Wander-Kilometern durch Weinberge zu Ende. Am zweiten Tag ging es nach Zell zur Zeller Schwarzen Katz. Nach kurzem Aufstieg erreichten die Eninger den Prinzenkopf mit Aussichtsturm, von wo aus sich ein herrlicher Blick auf die Mosel auftat. Danach besuchten sie den auf der Höhe über der Mosel liegenden Heldenfriedhof.

Am dritten Tag ging es weiter nach Senheim. Ein rasanter Aufstieg erforderte gute Kondition und Schwindelfreiheit. Auf der Höhe angekommen wanderten die Albvereinler bei herrlichem Wetter und guten Wegen, gesäumt von wunderschönem blühenden lila Fingerhut, durch Wald und Wiesen. Nach 19 Kilometern gab es dann als Durststiller einmal mehr ein gutes Mosel-Riesling-Schorle.

Der vierte Tag begann mit einem Aufstieg von knapp 300 Höhenmetern. Oben angekommen trennte man sich in zwei Gruppen. Die eine Gruppe ging über den interessanten und rasanten Calmonter-Klettersteig, gesichert mit Leitern und Drahtseilen. Die andere Gruppe wanderte auf einem wunderschönen Höhenweg, der in einem alpinen Abstieg nach unten führte, wo sich beide Gruppen wieder zusammenfanden. Nach kurzer gemeinsamer Rast ging es wieder bergauf auf den über den Weinbergen verlaufenden Moselsteig. Nach etwa 18 Kilometern erreichten sie wieder, ermüdet durch die beiden Auf- und Abstiege, das Quartier in Sen­heim.

Der fünfte Tag begann erneut mit dem Aufstieg von rund 300 Höhenmetern durch gepflegte Weinberge auf den Moselsteig. Auf einem schmalen Wanderweg, der Trittsicherheit verlangte, gelangten die Eninger zu einem jüdischen Friedhof oberhalb von Beilstein. Ein steiler Abstieg führte sie vorbei an der Burgruine Metternich in das reizvolle Beilstein mit der Klosterkirche St. Josef mit der bekannten Statue Schwarze Madonna aus dem 12. Jahrhundert. Danach mussten die Wanderer einen steilen Klettersteig ähnlichen Aufstieg durch die Weinreben unter die Füße nehmen. Der Abstieg nach Bruttig zur Schiffsanlegestelle war erholsam nach den vorausgegangenen Aufstiegen.

Am sechsten Tag ging es zurück nach Bruttig. Durch eine reizvolle wilde Schlucht erreichte man den Moselsteig. Nach einem steilen Abstieg kam man wieder nach Cochem. Nicht genug vom Wandern ging es am Nachmittag nach kurzer Erfrischung hinauf zur bekannten Reichsburg Cochem. Eine Führung durch die Burg gab Aufschluss über die Geschichte und deren verschiedene Besitzer.

Der siebte Wandertag führte schließlich mit dem Bus in die Vulkan-Eifel. Dort konnten die Albvereinler einen der interessanten Vulkanmaare sehen.

Weiter ging es dann durch ein Naturschutzgebiet auf die Höhe nach Brockscheid. Dort besichtigten die Eninger eine Glockengieß­erei.