FDP Den Blick stärker auf Asien richten

Pfullingen / swp

Dass die Liberalen ein starkes Europa mit Selbstbewusstsein nach außen und Innovationskraft nach innen wollen, bekräftigten der frühere Bundeswirtschaftsminister Prof. Dr. Helmut Haussmann und der FDP-Kreisvorsitzende Reinhold Maas dieser Tage in Pfullingen. „Dafür müssen wir als EU mehr wagen und eine gemeinsame Außen-, Migrations- und Forschungspolitik betreiben“, waren sie sich bei einer Kreisversammlung der Freien Demokraten in der Höhengaststätte Jahnhaus einig. Dort will die FDP am 25. Juli auch ihren regionalen Europa-Kandidaten und die Delegierten zum Europa-Parteitag der baden-württembergischen Liberalen wählen.

Gerade angesichts der „irrational anmutenden“ Politik des amerikanischen Präsidenten Donald Trump muss Europa nach Meinung von Helmut Haussmann zusammenstehen. Die „teilweise skurrilen Entscheidungen Trumps“ seien aber kein Grund zum Pessimismus. Die von den USA verhängten Strafzölle würden die komplexen wirtschaftlichen Verflechtungen nicht entscheidend beeinträchtigen.

Der frühere Wirtschaftsminister riet dazu, sich nicht so sehr auf die USA zu fokussieren. Europa müsse seinen Blick noch stärker auf Asien richten. Mit Japan habe die EU bereits ein Wirtschaftsabkommen, mit Indien und den ASEAN-Staaten stehe sie in guten Verhandlungen, erklärte er.

Der FDP-Kreisvorsitzende Reinhold Maas forderte dazu auf, vor der Wahl zum Europäischen Parlament am 26. Mai 2019 deutlich zu machen, dass die Liberalen überall dort für mehr Europa und europäische Lösungen eintreten, wo es sinnvoll ist. „Daher wollen wir einen gemeinsamen Datenschutz, einen Energiebinnenmarkt, eine konsequente Haushaltsdisziplin und einen stabilen Euro, eine gemeinsame Flüchtlings- und Einwanderungspolitik sowie eine abgestimmte Terrorismusbekämpfung“, so Reinhold Maas.