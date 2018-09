Reutlingen Dauerrote Ampel als Lösung?

Von Ralph Bausinger

Der Verkehr in der Metzgerstraße ist ein Thema, das in schöner Regelmäßigkeit den Gemeinderat oder zumindest seine Fachausschüsse beschäftigt. So diskutierte der Finanz- und Wirtschaftsausschuss am Dienstagabend einen Antrag der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Die Sozialdemokraten hatten darin gefordert, auf Höhe des Spitalhofs und des Weibermarkts zwei fernsteuerbare, versenkbare Poller einzubauen, um damit den Durchgangsverkehr aus der Metzgerstraße zu verbannen. Busfahrer, Polizisten sowie Vertreter von Feuerwehr und Rettungsdiensten sollten eine Fernsteuerung erhalten, um bei einem Einsatz den Poller versenken zu können.

Dabei ist spätestens seit dem Jahr 2013 eindeutig geregelt, wie die Straße genutzt werden darf. Auf Höhe der Kreuzung Metzgerstraße/Schulstraße wird der Individualverkehr in Richtung Garten- und Kaiserstraße umgeleitet. Davon ausgenommen sind Linienbusse, Fahrradfahrer, Taxen und der Lieferverkehr zwischen 19 Uhr abends und 10 Uhr morgens. Allerdings halten sich viele Autofahrer nicht an diese Regelung. Wie Kontrollen gezeigt haben, missachten rund 15 Fahrzeuge pro Stunde das Verbot. Besonders ärgerlich für die Anwohner ist, dass insbesondere in den Abendstunden junge Poser mit röhrenden Auspuffen und aufgedrehten Lautsprechern die Straße hochbretterten.

Es ist ja nicht so, dass die Stadt in den vergangenen Jahren nichts unternommen hätte, um das Durchfahrtsverbot durchzusetzen. Bei regelmäßigen Kontrollen durch das Amt für öffentliche Ordnung und die Polizei wurden rund 2300 Verstöße festgestellt und mit Bußgeldern geahndet. Knapp 57 000 Euro flossen dadurch in die Stadtkasse.

„Mit Kontrollen bekommen wir das nicht in den Griff. Das müssen wir anders machen“, konstatierte Albert Keppler und sprach sich für eine bauliche Lösung aus. Der Leiter des Amtes für öffentliche Ordnung dachte dabei aber im Gegensatz zur SPD nicht an per Fernsteuerung versenkbare, sondern an fest installierte Poller wie am Nikolaiplatz. Allerdings könnten diese „gusseisernen Polizisten“ erst dann installiert werden, wenn die Stadtbusse über die Gartenstraße geführt werden, wie es im neuen Stadtbuskonzept vorgesehen ist, das im Herbst 2019 in Kraft treten soll. Bis dahin will Keppler die Kontrollen „in gleicher Intensität“ weiterführen. Dann soll auch die Metzgerstraße für Fahrradfahrer in beiden Richtungen geöffnet werden.

Eine Lösung, die auch die SPD mittragen werde, wie der Fraktionsvorsitzende Helmut Treutlein betonte. Man habe eine „Eselsgeduld mit den Autofahrern“ gehabt, jetzt wolle man aber eine „lebendige Innenstadt ohne durchfahrende Autos“. Ein wenig anders sah dies Andreas vom Scheidt, für den CDU-Stadtrat ist die Metzgerstraße mit ihren Geschäften „keine klassische Fußgängerzone“. Man müsse auch an jene denken, die ebenerdig vor einem Geschäft oder einer Praxis parken müssten. Rüdiger Weckmann (Linke) verwies auf eine „Megastudie“, wonach in einer Fußgängerzone gerade einmal drei Prozent der Händler Umsatzeinbußen erlitten hätten.

Während sich die Grünen-Fraktionssprecherin Gabriele Janz dafür aussprach, die Lösung mit versenkbaren Pollern sofort umzusetzen, hielt der FWV-Fraktionsvorsitzende Jürgen Fuchs nichts davon: „Loch graben, Poller rein ist keine intelligente Lösung“, wie sie die Freien Wähler anstrebten.

Eine Ansicht, die auch Hagen Kluck teilte. Benötigt werde ein gemeinsamer Verkehrsraum. Die Stadt müsse, sagte der FDP-Stadtrat, die Stadt müsse eine Konzeption finden, um die verschiedenen Verkehrsteilnehmer miteinander zu verzahnen. „Eine kurzfristige Lösung zur Verbannung dieser Idioten aus der Metzgerstraße hilft nicht weiter“, sagte Kluck. Er war es auch, der einen Vorschlag Georg Leitenbergers in die Debatte einbrachte. Man könne doch an der Ecke Metzger-/Schulstraße eine Ampel anstatt teurer Poller aufstellen. Eine Idee, die die meisten Stadträte mittragen würden. Erich Fritz (FWV) brachte es auf den Punkt: „Wer durchfährt, läuft dann wenigstens vier Wochen.“

Zunächst will die Stadtverwaltung jetzt prüfen, ob sie die „geniale Anregung“ (Keppler) umsetzen kann. Sollte dort eine ständig auf „rot“ stehende Ampel aufgestellt werden, müssen die Verkehrssünder, sofern sie erwischt werden, mit deutlich härteren Sanktionen rechnen. Wer das Rotlicht missachtet, muss seinen Führerschein für vier Wochen abgeben. Viele Stadträte gehen davon aus, dass diese Strafe Verkehrssünder und Raser deutlich wirksamer abschreckt als eine Geldbuße.