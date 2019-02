Reutlingen Datev und tisoware im Einklang

Reutlingen / swp

Zwischen der Datev eG und der reutlinger firma „tisoware“ besteht eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit. So ist tisoware seit über 30 Jahren Kunde der Datev eG und darüber hinaus besteht seit 2013 Jahren eine erfolgreiche Kooperation beider Unternehmen.

Tisoware ist ein von Datev empfohlener Software-Partner für die Themen Zeiterfassung in Verbindung mit der Lohn- und Gehaltsabrechnung von Datev. Die Programmverbindung stellt eine reibungslose Übergabe der elektronisch erfassten Bewegungsdaten der Mitarbeiter in die Datev- Abrechnungssoftware sicher und ermöglicht dem Unternehmer so ein integriertes Arbeiten. Über einen optimierten digitalen Belegfluss werden zudem fehleranfällige und zeitaufwändige Doppelerfassungen vermieden.

Das gilt unabhängig davon, ob die Lohnabrechnung direkt im Unternehmen oder als Dienstleistung durch den Steuerberater erstellt wird. Anlässlich des Jahresgesprächs wurde die erfolgreiche Partnerschaft nun erneuert.

Über Datev

Die Datev eG, Nürnberg, ist das Softwarehaus und der IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte sowie deren zumeist mittelständische Mandanten. Über den Kreis der Mitglieder hinaus zählen auch Unternehmen, Kommunen, Vereine und Institutionen zu den Kunden. Das Leistungsspektrum umfasst vor allem die Bereiche Rechnungswesen, Personalwirtschaft, betriebswirtschaftliche Beratung, Steuern, Kanzleiorganisation, Enterprise Resource Planning (ERP), IT-Dienstleistungen sowie Weiterbildung und Consulting. Mit ihren Lösungen verbessert die 1966 gegründete Genossenschaft mit Sitz in Nürnberg gemeinsam mit ihren Mitgliedern die betriebswirtschaftlichen Prozesse von Unternehmen, Kommunen, Vereinen und Institutionen. Mit rund 40 300 Mitgliedern, 7300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 978 Millionen Euro im Jahr 2017 zählt die 1966 gegründete Datev zu den größten Informationsdienstleistern und Softwarehäusern in Europa. So belegte das Unternehmen im Jahr 2016 Platz 3 im Ranking der Anbieter von Business-Software in Deutschland.

Über tisoware

Unter dem Motto „Mehr als HR, Security und MES!“ zählt tisoware zu den führenden Lösungsanbietern in Deutschland. Unternehmen aller Größen und Branchen bietet tisoware innovative und modulare Lösungen für Personaleinsatzplanung, Personalzeit- und Betriebsdatenerfassung, Zutrittssicherung mit Videoüberwachung sowie mobile HR- und Security-Lösungen.

Datev beauftragte tisoware mit der Einführung einer elektronischen Zutrittskontrolle, welche seit 2017 im Echtbetrieb genutzt wird. Für die Absicherung des Geländes und der Gebäude ist tisoware.Security in Verbindung mit Terminals des Hardwarepartners PCS Systemtechnik GmbH aus München im Einsatz.

Ausschlaggebend für die Entscheidung für tisoware waren unter anderem die Unterstützung der vorhandenen PCS-Hardware, der modulare Softwareaufbau sowie die hohe Funktionalität und Flexibilität der Anwendungssoftware und die Investitionssicherheit für zukünftige Erweiterungen.

Aktuell beschäftigt die Reutlinger tisoware 160 Mitarbeiter an zehn Standorten. Über 2500 Kunden im In- und Ausland vertrauen auf die Kompetenz aus 30 Jahren Erfahrung.