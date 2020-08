Die Stadtverwaltung hat den Vorfall am gestrigen Donnerstag bestätigt. Demnach hätten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdiensts (KOD) am 24. Juli auf einem Streifengang eine größere Menschenansammlung festgestellt, „die sich offenbar nicht ausreichend an die Abstandsregeln der Corona-Verordnung gehalten hat. Auf Grund mehrerer Beschwerden aus der Bürgerschaft, dass verschiedene Gaststätten nicht ihrer Dokumentationspflicht nachkommen, haben sie sich spontan entschlossen, den Verantwortlichen aufzusuchen und sich die Kontaktlisten zeigen zu lassen“, erklärt die Pressestelle der Stadtverwaltung.

Zu ihrem Bericht wollten die Mitarbeiter des (KOD) noch zwei Fotos anhängen, als Beweis, dass der Betreiber seiner Verpflichtung nachkommt. Die Bilder seien unscharf und die Daten nur schwer lesbar. Eine weitere Verwendung der Bilder sei nicht geplant gewesen – die Stadt betont, dass der Vorfall eher ein ungeschicktes Versehen gewesen sei.

Heftige Kontroverse

Der Geschäftsführer des Kulturzentrums franz.K, Andreas Roth, erklärt gegenüber unserer Zeitung, dass man an besagtem Abend eine heftige Kontroverse mit KOD-Mitarbeiter geführt und daran gezweifelt habe, dass deren Vorgehen rechtens ist: „Sie teilten uns mit, dass sie es immer so machen“, sagt Roth. Von einem „spontanen Entschluss“ könne er daher nicht sprechen. Zudem betont er, dass sich alle Gäste an die Abstandsregeln gehalten haben.

Polizeigesetz greift nicht

Roth informierte sich daraufhin bei Reutlingens Ordnungsamtsleiter Albert Keppler, der sich zunächst vor die KOD-Mitarbeiter stellte und das Vorgehen mit dem Polizeigesetz rechtfertigte. Allerdings greift das in diesem Fall ins Leere, wie der Leitende Beamter bei der Landesdatenschutzbehörde Volker Broo auf Nachfrage von „golem.de“, die Website, die zuerst über den Vorfall berichtet hatte, erklärt: "Um festzustellen, ob ein Gastwirt seiner Verpflichtung nachkommt, die Daten der Gäste zu erheben und vorzuhalten, genügt die Inaugenscheinnahme, der Anfertigung von Fotos der Gästelisten bedarf es grundsätzlich nicht", wird Broo auf „golem.de“ zitiert.

Auch die Stadt erklärt nun, dass der KOD bei Kontrollen Gästelisten lediglich anschauen und das Kontrollergebnis verschriftlichen soll. „Lichtbilder sollen allenfalls dann ergänzend gefertigt werden, wenn sichergestellt ist, dass auf den gefertigten Bildern keine geschützten Daten erkennbar sind“, teilt die Stadt in ihrer Erklärung mit.