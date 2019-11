In den Castings der RTL-Show „Das Supertalent“ versuchen die Kandidaten die Juroren Dieter Bohlen, Bruce Darnell und Sarah Lombardi mit außergewöhnlichen Talenten zu überzeugen. Jeden Samstag um 20.15 Uhr läuft die Show auf RTL.

Julie Ehebald aus Reutlingen hofft auf das Finale

Insgesamt gibt es 13 Casting-Shows und kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, wird das Finale ausgestrahlt. Die zehnjährige Julie Ehebald aus Reutlingen hat bereits mit vier Jahren angefangen zu Tanzen und wusste schon damals, dass sie eines Tages auf der Supertalent-Bühne stehen würde. Am Samstag, 23. November um 20:15 Uhr ist es nun soweit.

Dieter Bohlen, Sarah Lombardi und Bruce Darnell in der Jury

Die junge und talentierte Tänzerin wird beim „Supertalent“ eine Modern-Dance-Choreographie zu dem Song „Neverland“ aus dem Film „Pan“ präsentieren. Die Schülerin aus Reutlingen tanzt seit zwei Jahren intensiv Jazz, Ballett, Hip Hop, Contemporary sowie Tanzakrobatik in der Tanzschule projectDANCE Reutlingen. „Ich mag dabei am liebsten, dass ich mit dem Tanzen eine Geschichte erzählen“, beschreibt Julie Ehebald ihre Leidenschaft für das Tanzen. Ob es Julie in die nächste Runde schafft, erfahren die Zuschauer am Samstag ab 20:15 Uhr auf RTL.