OB-Wahl Reutlingen Das sind die Kandidaten: Thomas Keck, SPD

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Am 24. Februar 2019 wählt Reutlingen seinen neuen Oberbürgermeister - im zweiten Wahlgang. Fünf Kandidaten waren es im ersten Wahlgang, vier stehen jetzt noch auf dem Wahlzettel. Wir stellen die übrigen Bewerber und ihre Ziele vor.

Thomas Keck (SPD):

Kandidat Thomas Keck ist am 2. Juni 1963 in Reutlingen geboren, verheiratet, Vater von zwei Söhnen. Ausgebildet am Friedrich-List-Gymnasium und an den Universitäten Tübingen und Ulm. Seit mehr als 20 Jahren ist Thomas Keck als Geschäftsführer des Deutschen Mieterbundes Reutlingen-Tübingen und dort auch auf Landes- und Bundesebene tätig.

Kandidaten-Check im Kurz-Video:

Im Betzinger Bezirksgemeinderat seit 1989; im Gemeinderat Reutlingen seit 1994; seit 1999 als Kreisrat in Reutlingen; seit 2004 als Bezirksbürgermeister in Betzingen.

