OB-Wahl Reutlingen Das sind die Kandidaten: Dr. Carl-Gustav Kalbfell, FDP

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Am 24. Februar 2019 wählt Reutlingen seinen neuen Oberbürgermeister - im zweiten Wahlgang. Fünf Kandidaten waren es im ersten Wahlgang, vier stehen jetzt noch auf dem Wahlzettel. Wir stellen die übrigen Bewerber und ihre Ziele vor.

Dr. Carl-Gustav Kalbfell (FDP):

Der 41-Jahrige, Dr. Carl-Gustav Kalbfell, der seit 2015 als Bürgermeister von Leinfelden-Echterdingen das Dezernat 2 leitet, dem die Ämter Schulen, Jugend, Vereine, Kultur, Soziale Dienste, Bürger und Ordnung sowie die Volkshochschule und das Deutsche Spielkartenmuseum zugeordnet sind.

Kandidaten-Check im Kurz-Video:

Zuvor hatte er vom 2007 bis 2015 im Sozialministerium Baden-Württemberg gearbeitet. Mit dem „größten Vergnügen“ würden er, seine Frau Camila und seine Tochter, im Falle seiner Wahl nach Reutlingen zurückziehen, wo sie schon jetzt einen Großteil ihrer Freizeit verbringen.

