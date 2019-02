OB-Wahl Reutlingen Das sind die Kandidaten: Andreas Zimmermann, Die Partei

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Am 24. Februar 2019 wählt Reutlingen seinen neuen Oberbürgermeister - im zweiten Wahlgang. Fünf Kandidaten waren es im ersten Wahlgang, vier stehen jetzt noch auf dem Wahlzettel. Wir stellen die übrigen Bewerber und ihre Ziele vor.

Andreas Zimmermann (Die Partei):

Andreas Zimmermann wurde 1969 in Reutlingen geboren. Er besuchte die Gerhart-Hauptmann-Schule und machte eine Lehre zum Industriemechaniker bei der Neuen Bruderhaus, qualifizierte sich an der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule weiter zum Maschinenbautechniker und arbeitete bis 2002 bei Schiller in Genkingen.

Nachdem er die Fachhochschulreife nachgeholt hatte, ging er 2002 zum Studium nach Karlsruhe. Zuletzt arbeitete er als Projektingenieur in einem Forschungsbetrieb in Bruchsal. Arbeitsschwerpunkt war die Batterieforschung.

