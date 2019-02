OB-Wahl Reutlingen Das sind die Kandidaten: Dr. Christian Schneider, CDU

Reutlingen / Giovanni De Nitto

Am 24. Februar 2019 wählt Reutlingen seinen neuen Oberbürgermeister - im zweiten Wahlgang. Fünf Kandidaten waren es im ersten Wahlgang, vier stehen jetzt noch auf dem Wahlzettel. Wir stellen die übrigen Bewerber und ihre Ziele vor.

Dr. Christian Schneider (CDU):

Kandidat Christian Schneider, am 5. März 1964 in Mülheim an der Ruhr geboren, lebt seit fast zwei Jahrzehnten in Baden-Württemberg. Er ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Luisa ist zwölf, Pauline zweieinhalb Jahre alt.

Kandidaten-Check im Kurz-Video:

Der promovierte Jurist arbeitet als Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion in Stuttgart. Zuvor war er Regierungsvizepräsident in Stuttgart und Tübingen.

