Reutlingen Das Maurerhandwerk liegt ihm im Blut

Reutlingen / swp

Jeden Monat stellt die Handwerkskammer Reutlingen einen Lehrling und dessen Ausbildungsbetrieb in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. Im Juni hat sie gleich zwei Lehrlinge ausgezeichnet, da beide in ihren Gesamtleistungen gleichauf lagen. Und so dürfen sich Sebastian Müller und Christoph Kugler – beide aus Schopfloch – „Lehrlinge des Monats Juni“ nennen. Die beiden jungen Männer werden im dritten Lehrjahr zum Maurer ausgebildet, Müller bei der Nübel-Bau GmbH, Kugler bei der Sturm und Müller Bauunternehmung GmbH.

Als Obermeister Volker Nübel vor drei Jahren die Bewerbung von Sebastian Müller in den Händen hielt, war er zuerst baff, danach sehr erfreut, dass der Sohn eines anderen Bauunternehmers die Ausbildung bei ihm absolvieren wollte. Schnell wurde Nübel klar, dass Müller das Mauern wohl schon in die Wiege gelegt wurde.

Der 19-jährige Sebastian Müller schätzt am Maurerberuf die Umsetzung einer Planung in die Realität: „Ich kann sehen, wie etwas entsteht und aufgrund der vielseitigen Aufträge ist jedes Projekt anders. Das hat mich schon als Kind im elterlichen Betrieb fasziniert, so dass für mich recht bald feststand, dass ich Mauer werden möchte.“

Der ebenfalls 19-jährige Christoph Kugler wusste auch schon in jungen Jahren, dass für ihn nur ein Beruf in Frage kommt, den er an der frischen Luft ausüben kann. Sein erstes Praktikum absolvierte er in der achten Klasse bei einem Zimmerer, in der neunten Klasse dann bei der Bauunternehmung Sturm und Müller. Dieses Praktikum, bei dem er auf ganzer Linie überzeugte, gefiel ihm so gut, dass er ohne großes Auswahlverfahren als Auszubildender eingestellt wurde. Geschäftsführer Johannes Müller hält sehr große Stücke auf seinen Lehrling: „Christoph hat eine rasche Auffassungsgabe und hat schon den Vorarbeiter auf der Baustelle vertreten können, das zeigt, dass ihm der Respekt seiner Kollegen sicher ist.“ Kugler ist von seiner Ausbildung und den Inhalten begeistert. Neben dem Beruf ist Kuglers große Leidenschaft der Fußball. In seiner Freizeit spielt der 19-Jährige seit dieser Saison in der 1. Mannschaft des SV Schopfloch. Wenn er nicht gerade kickt, dann engagiert er sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit des EC Schopfloch, einem freien Gemeinschaftsverband innerhalb der Evangelischen Landeskirche.

Harald Herrmann, Präsident der Handwerkskammer Reutlingen, und Hauptgeschäftsführer Dr. Joachim Eisert wiesen bei der Übergabe der Ehrenurkunden und der Geldpräsente an Sebastian Müller und Christoph Kugler darauf hin, dass der Betrieb immer ein gehöriges Stück zur guten Ausbildungsleistung mit beitrage.

Bei der 1970 gegründeten Nübel-Bau GmbH aus Pfalzgrafenweiler werden seit Jahren überdurchschnittlich viele junge Menschen ausgebildet. Die Sturm und Müller Bauunternehmung GmbH aus Schopfloch, gegründet 1946, besitzt über 70 Jahre Erfahrung im Bauhandwerk. Im Jahr 1993 übernahm Johannes Müller den Betrieb, die nächste Generation steht auch schon in den Startlöchern.

Mit der Auszeichnung zum „Lehrling des Monats“, so Herrmann weiter, solle aber auch der Vorbildcharakter einiger Jugendlicher hervorgehoben werden. „Schön wäre es, wenn auf diesem Weg ein Ansporn für andere geschaffen werden könnte, eine Ausbildung im Handwerk zu beginnen.“

Die Auszeichnung wird seit Dezember 2014 vergeben. Vorgeschlagen werden können Auszubildende, die sich durch besonders gute Leistungen im Betrieb, in der Berufsschule und in der überbetrieblichen Ausbildung sowie allgemein durch Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit, Kundenorientierung, Teamfähigkeit und Belastbarkeit auszeichnen. Im Kammerbezirk Reutlingen werden von den über 13 600 Handwerksbetrieben zurzeit rund 5000 Lehrlinge ausgebildet.