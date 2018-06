Das Kulturfest dauert eine Nacht und einen Tag

Text/Foto: Evelyn Rupprecht

Auf dem Pfullinger Klosterareal steigt an diesem Wochenende die Aktion „Kultur-Nacht und -Tag“. Start ist am heutigen Samstag um 19 Uhr mit den Beat Stompers, die offizielle Begrüßung folgt dann um 19.30 Uhr. Um 19.45 Uhr tritt das Duo „Fruit of the Loop“ auf, bevor um 20.30 Uhr eine Serenade und um 21.30 Uhr der Auftritt der Band „Rough enough“ auf dem Programm stehen. Den Auftakt am Sonntag, 1. Juli, macht um 11.15 Uhr das Ensemble Cosmedin. Zahlreiche Kultur-Aktionen und weitere Gastspiele sind über den ganzen Tag verteilt geplant – bis um 16.30 Uhr die Band Union den Schlussakkord setzt. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei und auch für Bewirtung ist gesorgt.