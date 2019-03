Passend zur Umstellung der Uhr auf Sommerzeit ist gestern auch die Stadt Reutlingen in die Freiluftsaison gestartet. Kaiserwetter für die Veranstalter RT aktiv und Stadtmarketing und Tourismus GmbH StaRT, die wieder zum verkaufsoffenen Sonntag geladen hatten. Und nicht nur das. Auf dem gesamten Marktplatz, in der Kanzleistraße, vor dem Tübinger Tor fanden Outdoor-Aktivitäten statt. Und alles drehte sich um die Fitness. „Fit in den Frühling“ lautete denn auch das Motto des Tages für diese erste Open-Air-Veranstaltung in Reutlingen. Neben Fitness-Anbietern beteiligten sich auch zahlreiche Vereine mit eigenen Aktionen. Ein Konzept, das gut ankomme, wie Tanja Ulmer und Christian Wittel von den Veranstaltern überzeugt sind.

Die Bühne am Marktplatz bot für zahlreiche Gruppen die Gelegenheit, sich zu präsentieren: von der Zumba-Show über orientalische Tänze bis zum Breakdance. Und dann war da noch Markus Stahlberg, der Vize-Trialweltmeister, der mit seinem Rad auf dem Platz und von Holzstapel zu Holzstapel hüpfte. Viel geboten war auch für die Kleinen mit einem Tennis-Court vor der Marienkirche, einem Eishockey-Feld und einer Basketball-Area beim Rathaus. Am Albtorplatz bot eine Fels-Attrappe Gelegenheit, sich im Kletter-Sport auszuprobieren.

Ein Hauch von Italien war nicht nur dem Wetter geschuldet. 17 Händler aus der toskanischen Stadt Pistoia, zu der seit vielen Jahren enge Beziehungen bestehen, waren ins Schwäbische zum toskanischen Markt gekommen. Viel Überzeugungsarbeit mussten sie nicht leisten. Die Reutlinger drängelten sich um Salami, Wein, Mandelpaste, Cantuccini & Co und genossen die italienische Lebensart. Die Vielfalt der toskanischen Küche kommt auch bei den Schwaben gut an. Zudem konnten sich die Verbraucher sicher sein, dass die angebotenen Waren aus kleinen Manufakturen und Betrieben stammen und nicht aus großen Industrien. Der Markt fand heuer bereits zum 15. Mal statt. Bereits am Freitag bei der Eröffnung hatte sich StaRT-Chefin Tanja Ulmer über die italienische Sonne gefreut, die den Auftakt begleitet hatte. Das Wetter hat sogar die ganzen drei Tage angehalten.

Bereits kurz nach Eröffnung des Aktionstages drängelten sich die zahlreichen Besucher in den Straßen der Innenstadt, die Straßencafés waren allesamt belegt und auch auf dem Marktplatz war kaum noch ein Durchkommen. Rund 30 000 Besucher, so schätzen RT aktiv und StaRT, sind auch diesmal wieder gekommen.