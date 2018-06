Kulturwege Das K kommt zum Kloster

Pfullingen / Von Evelyn Rupprecht

Die Pfullinger Kulturwege laufen und laufen und laufen – und gehen jetzt ihrem Höhepunkt entgegen. Sie werden „überirdisch, unterirdisch, drinnen und draußen“ sein, wie es in der Erläuterung zum Event „Kultur-Nacht-und-Tag“ heißt. Am Samstag, 30. Juni, und Sonntag, 1. Juli, stehen auf dem Klosterareal Konzerte, Führungen, Theater, Tanz und Ausstellungen auf dem Programm. Ein Wochenende lang wird das „K“, das Motto der Kulturwege 2018, gefeiert.

„Die Pfullinger Kulturszene inszeniert das Areal des Pfullinger Klosters“: So beschreibt Felicitas Vogel von der Kulturwege-Kommission das, was sich am Abend des 30. Juni und den ganzen 1. Juli über dort abspielen wird, wo im 13. Jahrhundert die Klarissen lebten. „Krasses, Komisches, Kritisches, Klassisches und Köstliches“ kündigen die Macher des Wochenendes an, zu denen der Geschichtsverein, das Martinskollegium, die Neske-Bibliothek, die Volkshochschule, der Förderverein für ein Kulturhaus Klosterkirche, die Initiative für ein Kulturhaus in Pfullingen und zahlreiche einzelne Künstler aus der Stadt gehören.

Start ist am Samstagabend mit den Beat-Stompers, die ab 19 Uhr „Rhythmus und Performance“ bieten. Um 19.45 Uhr heißt es mit Andreas Fischer und Nadia Morlion vor dem Sprechgitter „Fruit of the Loop“, ab 20.30 Uhr lädt das Martinskollegium im Garten-Pavillon zu einer Serenade ein und ab 21.30 Uhr spielt im benachbarten Keller-Restaurant die Band „Rough enough“. Den Auftakt am Sonntag macht das Ensemble Cosmedin, das aus Stephanie und Christoph Haas besteht, mit Gesängen aus der Blütezeit des Klosters, aber auch mit Texten von Klara von Assisi und Paul Celan. Ab 13 Uhr gastiert die Big Band des Friedrich-Schiller-Gymnasiums auf der Terrasse des Atelier-Häuschens und dann geht es Schlag auf Schlag weiter bis zum späten Nachmittag. „Kulturräume und Kulturträume“ bietet I’Kuh. Galina, Zinaida und Natella Davidova geben ein Atelierkonzert, das Akkordeon-Orchester und das Figurentheater Raphael Mürle treten auf, Ilona Harnisch lädt ein zur Sofortbild-Aktion „Ich im Kloster“, in der Erzählernische an der Klostermauer sind Uschi Sarpkaya & Friend zu finden, es gibt Führungen durchs Areal mit Florian Lang, eine Fotoausstellung „Kinder im Klostergarten damals und heute“, einen Auftritt von Bärbel Martini mit ihren kleinen und großen Tänzerinnen und Nico Haydt und seine Band bestreiten ab 16 Uhr das Finale. An beiden Tagen wird es Kunst-Aktionen und Installationen geben und natürlich Bewirtung auf dem gesamten Areal, kündigen die Veranstalter an.

Das Wochenende am Kloster ist freilich nur ein Teil der gesamten Kulturwege, die im Januar begonnen haben, bis Dezember dauern und an denen sich praktisch, wie in jedem zweiten Jahr üblich, die ganze Stadt beteiligt. Eines der weit über 40 Events war vergangene Woche an der Uhlandschule, die mittlerweile ein „Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum“ ist. Einen Nachmittag lang präsentierten die Schüler Ausstellungen und luden zu Mitmachaktionen ein. Eine Kreativwerkstatt und Filmprojekte standen da genauso auf dem Programm wie Spiele und Erzählungen aus der Sagenwelt. Das Schulhaus war bestens besucht. Ähnliches erhoffen sich die Macher von dem Aktionswochenende auf dem Klosterareal.