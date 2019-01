Pfullingen Das Jahr der Entscheidungen

Von Evelyn Rupprecht

Es werden wohl nicht die großen Veranstaltungen, die Feste und Jubiläen sein, die Pfullingen 2019 prägen werden. Nein, im Mittelpunkt dürfte in diesem Jahr das Integrierte Stadtentwicklungskonzept stehen, das nun von der Theorie- in die Praxisphase übergeht. Beinahe das komplette Jahr 2018 waren die Verwaltung und der Gemeinderat, vor allem aber die Bürger damit beschäftigt, Ideen zu sammeln, Anliegen zu formulieren und Ziele zu definieren, mit denen sie in die Zukunft gehen möchten – und das über eine Zeitspanne, die 2019 beginnt und bis 2035 andauern soll. Das ISEK, das die Pfullinger zusammen mit dem Stuttgarter Büro Reschl umsetzen möchten, wird schon in den nächsten Wochen immer konkretere Formen annehmen. Die Stadtentwicklungs-Experten möchten aus der Summe der Bürger-Beiträge ein Handlungsprogramm entwerfen, über das der Gemeinderat in einer Klausurtagung beraten und noch im Frühjahr entscheiden soll. Dann spätestens wird klar, welche Ideen und Anliegen schon 2019 realisiert werden können.

Von der fußgängerfreundlicheren Innenstadt bis zum besseren Radwegenetz, von der Aufwertung der Plätze bis zum intensiveren Leerstands-Management, vom Kulturhaus für alle bis zum Ausbau des Angebots für Jugendliche: Die Liste der Wünsche ist unendlich lang und zeugt davon, wie sehr sich die Pfullinger mit ihrer Heimatkommune identifizieren. Die große Frage, was schon heuer mach- und vor allem finanzierbar ist, wird in den kommenden Wochen ausgiebig diskutiert werden.

Freilich ist es nicht allein das ISEK, mit dem Pfullingen durch das Jahr 2019 gehen wird. Es stehen auch große Bauprojekte an. So zum Beispiel das Regenüberlaufbecken, das an der Ecke Gönninger Straße und Schlehenweg entstehen wird. Gut 2,1 Millionen Euro wird es kosten, ein Fassungsvermögen von 350 Kubikmetern haben – und die Arbeiten werden an der Gönninger Straße nicht spurlos vorübergehen. Mit Einschränkungen und Sperrungen an der wichtigen Verkehrsachse ist bereits ab dem Frühjahr zu rechnen.

Investieren wird die Stadt in diesem Jahr aber auch in bezahlbaren Wohnraum. Das 3,83 Millionen Euro teure Gebäude im Bereich Entensee, das 100 Menschen Platz bieten soll, könnte schon in diesem Jahr beziehbar sein. In den drei dreigeschossigen Baukörpern, die U-förmig angeordnet sind, werden 25 Wohnungen entstehen, die für Geflüchtete, Obdachlose und sozial Schwache gedacht sind.

Es gibt heuer aber auch genügend Veranstaltungen und Feste, die in Pfullingen für Abwechslung sorgen. Mit gleich mehreren Häsabstauben und Sternenwürfeln gehen die Vereine ins kommende Wochenende. Das erste größere Highlight des neuen Jahres folgt dann am 19. und 20. Januar mit den Neujahrskonzerten des Männergesangvereins Eintracht. „An die Freude“ sind die Abende in den Pfullinger Hallen überschrieben, in denen eine Woche später, am 27. Januar, schon das nächste wichtige Ereignis wartet: der Bürgerempfang.

Gemeinsame Sache machen am 8. Februar der Jugendgemeinderat, das Jugendreferat und die Kreissparkasse beim Poetry Slam, bei dem auch heuer wieder mit vielen Teilnehmern zu rechnen ist. Die Museumssaison, die Anfang Mai beginnt, bereichert der Geschichtsverein in diesem Jahr mit der Sonderausstellung „Vergessene Berufe – Handwerkskunst, Erfindergeist und Forscherdrang“ und am 22. Juni feiert der Albverein seine „130 Jahre Schönberg“. Das Schlösslesparkfest wird heuer vom 6. bis 8. September sein und der Weihnachtsmarkt wie gewohnt am ersten Advent. In der Zeit bis dahin erwarten die Pfullinger nicht nur dutzende, sondern hunderte Veranstaltungen, die einen Besuch wert sind – auch wenn heuer kein Kulturwegejahr ist.