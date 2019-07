Für die Summe von 10 000 Euro haben die 53 Club-Mitglieder den Kauf eines neuen Kombidämpfers ermöglicht.

Der Lions-Club Reutlingen hat tief in die Spendentasche gegriffen, um die Küche des Reutlinger Kaffeehäusle für die Zukunft zu wappnen. 10 000 Euro spendete der Lions-Club mit seinen 53 Mitgliedern für einen neuen Kombidämpfer. Was sich für Laien wenig spektakulär anhört, ist „das Herzstück der modernen Küche“, wie Martin Keller, erster Vorstand der Lebenshilfe Reutlingen, erklärt. Der gelernte Koch weiß, dass heutzutage keine moderne Gastronomie ohne ein solches Hightech-Gerät mehr zu betreiben ist. „Für uns ist es eine sehr große Spende“, freuen sich Keller, Rosemarie Henes vom Kaffeehäusle und ihre Mitarbeiter. Zumal das Kaffeehäusle in diesem Jahr seit 35 Jahren besteht und einst sozusagen die Blaupause lieferte für ähnliche Einrichtungen bundesweit.

Neuester technischer Stand

Jetzt ist das Kaffeehäusle also wieder auf dem neuesten technischen Stand. Dies ist auch nötig, um die vielen Gäste mit Kuchen, Kaffee und Tagesessen zu versorgen. Obwohl das Kaffeehäusle sehr gut ausgelastet ist, könnte es ohne Spenden nicht betrieben werden, wie Keller betont. „Das liegt einfach daran, dass wir auf Fachpersonal und Qualität setzen“, sagt Rosemarie Henes.

Arbeit ohne Spenden nicht möglich

2,5 hauptamtliche Stellen gibt es im Kaffeehäusle, dazu fünf betriebsintegrierte Arbeitsplätze der Bruderhaus-Werkstätten für Menschen mit Handicap und drei über das Arbeitsamt geförderte Stellen. 30 Ehrenamtliche bringen sich regelmäßig im Kaffeebetrieb ein, weitere 50 Ehrenamtliche habe man für Wochenenden und Festivitäten in der Hinterhand, sagt Rosemarie Henes. „Aber wir können immer noch Ehrenamtliche gebrauchen.“ Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeiten im Kaffeehäusle Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen zusammen.

Jahrzehntelange Unterstützung

Die Freundschaft zwischen dem Lions-Club Reutlingen, der in diesem Jahr übrigens sein 60-jähriges Jubiläum feiert, und dem Kaffeehäusle datiert aus den Anfängen der Einrichtungen. Die ersten Sitzmöbel wurden damals aus Lions-Clubs Spenden gekauft, erinnert sich noch heute Rosemarie Henes.

Angelegt ist das Geld allemal gut, denn das Kaffeehäusle ist Anlaufstelle für viele unterschiedliche Leute und wichtiger Treffpunkt. „Jeder kann so sein wie er ist“, umschreibt Rosemarie Henes die Philosophie der Einrichtung. „Das ist Inklusion im eigentlichen Sinne: Jeder soll seinen Platz finden.“ Dazu werde man von Menschen bedient, mit denen man sonst vielleicht nicht so viel Kontakt habe.

„Am Anfang hat uns niemand zugetraut, dass wir das können. Inzwischen gibt es uns seit 35 Jahren.“ Bei Festen und Veranstaltungen in der Pomologie, wie zum Beispiel bei der Garden Life, ist das Kaffeehäusle zu einem wichtigen Stützpunkt geworden und auch Veranstaltungen und Feste finden direkt in der Einrichtung statt.

