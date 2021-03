● „Das Finca“ in Reutlingen schließt zum 31. März 2021.

Ernst Obermayer prägt seit 1987 das Freizeitleben in der Achalmstadt mit.

Ernst Obermayer ist ein Reutlinger Urgestein und als DJ Ernst O., Moderator verschiedenster Großevents, Stadionsprecher und eigenen Musikveranstaltungen weit über die Region hinaus bekannt. Der 50-Jährige prägt seit 1987 das Freizeitleben in der Achalmstadt mit.

Vorerst möchte Ernst Obermayer in der Gastro-Szene kein neues Projekt angehen, „aber man weiß ja nie“.

„Finca“ im Dezember 2018 eröffnet

Im Dezember 2018 übernahm er mit dem „Finca“ am Tübinger Tor das Café mit Wraps und mehr – doch dieses wird Obermayer nun zum 31. März schließen. „Mir fehlen durch die Schulschließung schlicht die Oberschüler, die gut zweidrittel meines Umsatzes ausmachen“, erklärt Obermayer.

Das To-Go-Geschäft könne die fehlende Kundschaft in den Mittagspausen nicht auffangen. Zudem fehle Planungssicherheit, selbst bei angekündigten Lockerungen. „Wenn die Kunden im Einzelhandel einen Termin ausmachen, gehen sie kurz shoppen und danach wieder nach Hause. Passanten und Außenwirtschaft werden noch lange fehlen.“ Weil er nun ein passendes Angebot erhalten habe, schließt Obermayer das „Finca“ am Oskar-Kalbfell-Platz 13, wie er in einem kurzem Statement auf seiner Facebook-Seite verkündete.

Kein neues Projekt in der Gastro-Szene

Vorerst möchte der in Betzingen wohnhafte Obermayer in der Gastro-Szene kein neues Projekt angehen, „aber man weiß ja nie“. Das Gebäude am Oskar-Kalbfell-Platz soll ab dem 1. Mai mit neuem Konzept und neuem Betreiber belebt werden. Ernst Obermayer wird Reutlingen erhalten bleiben und für einen Lieferservice für regionale Lebensmittel und Produkte tätig sein.

