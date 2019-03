Reutlingen Damit sich etwas tut

Reutlingen / Carola Eissler

Eine „Chance zur Verkehrswende“ sehen die Kreisgruppe Reutlingen des VCD (Verkehrsclub Deutschland) und der BUND (Bund für Umwelt- und Naturschutz) im neuen Stadtbuskonzept. Bis 9. September, wenn für den Reutlinger Stadtverkehr eine neue Ära beginnt, wollen Peter Stary und seine Mitstreiter aber nicht warten. Am 23. März starten sie eine breit angelegte Umfrage zum Reutlinger Busverkehr, zum einen im Internet, zum anderen durch Handzettel, die am Zentralen Omnibusbahnhof verteilt werden. „Es geht uns um Service und Kundenzufriedenheit“, sagt Peter Stary. Denn beides spielt seiner Ansicht nach bislang keine Rolle. „Wer selber Bus fährt, der kennt die täglichen Tücken.“ Zwar könne man sich bei der RSV beschweren. „Aber ich habe den Eindruck, es tut sich nichts.“ Der Busverkehr in Reutlingen habe jedenfalls keinen guten Ruf, so die Einschätzung von Stary.

Dies ist für Stary auch mit der Grund, weshalb sich in den vergangenen drei Jahrzehnten bei der Nutzung des Busverkehrs nichts getan habe. Vor zehn Jahren noch, als die Busse in Tübingen bereits einen Anteil von 26 Prozent am Verkehrsaufkommen hatten, lag der Reutlinger Anteil bei zehn Prozent.

Ab September und mit Inbetriebnahme des neuen Buskonzepts soll sich dies alles ändern. Aber, so VDC und BUND, die Forderung nach mehr Kundenfreundlichkeit und Service bleibe. Und dazu zähle eben auch eine regelmäßige Zufriedenheitsanalyse. „In Reutlingen gab es eine solche Qualitätskontrolle noch nie.“ Dass die Umfrage nicht professionell ist, wissen die Akteure. „Und dennoch kann sie wertvolle Informationen liefern.“ Für Stadt und RSV soll die Umfrage ein Anstoß sein, solche Befragungen in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Die Umfrage ist in vier Themenfelder unterteilt, mit jeweils mehreren Fragen. So wird nach Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit gefragt, nach der gefühlten Sicherheit im Bus, nach Platzverhältnissen für eventuelles Gepäck, nach Freundlichkeit des Busfahrers und so weiter. „Wir haben versucht, die Interessen der Fahrgäste abzubilden“, sagt Susanne Eckstein vom VCD.

Die Umfrage läuft vom 23. März bis 12. April, dann ist auch die Online-Umfrage unter https://t1p.de/reutlinger-bus-umfrage freigeschaltet. Die Ergebnisse wollen VCD und BUND Ende April vorstellen.