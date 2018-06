Region Da steckt richtig Arbeit drin

Von Norbert Leister

Ungläubiges Staunen stand den Besuchern der „Gläsernen Produktion“ am Sonntag ins Gesicht geschrieben, als Thomas Fritz im Kuhstall erläuterte, dass er mit seiner Frau Siegrun und Sohn Philipp den riesigen Finkhof und einen weiteren Hof in Metzingen-Neuhausen zu dritt allein bewirtschaften. Der zweite Sohn Elmar lernt Landmaschinenmechaniker und ist sporadisch immer wieder da, zwei Teilzeitkräfte ebenfalls. Aber sonst?

Am Sonntag waren allerdings neben den vielen Hunderten Besuchern ganz viele geschäftige Menschen in grünen T-Shirts mit dem Aufdruck „Finkhof“ zu sehen – „Verwandtschaft und Freunde unterstützen uns heute“, hatte Fritz nach dem Gottesdienst in der riesigen Scheune erläutert.

Einen ebenfalls riesigen Aufwand hatte die Familie Fritz im Vorfeld dieses Tages der offenen Stalltür betrieben: Das reichte von der Beschilderung der Parkflächen über das Mähen der Wiesen, Tische und Bänke stellen bis hin zur Programmgestaltung, Bewirtung und dem vorherigen Schlachten mit zwei Metzgereien und noch viel mehr.

„Da steckt richtig viel Arbeit drin“, hatte deshalb Landrat Thomas Reumann in seinem Grußwort betont. Doch auch fernab von diesem Tag der Gläsernen Produktion geht die Arbeit bei den Pfullinger Landwirten nicht aus: „Ohne sie gäbe es unsere vollen Kühlschränke nicht“, so Reumann. „Und ohne unsere Landwirte ginge es sowieso nicht, wir müssen sie hegen, pflegen, wertschätzen und wenn wir sie kritisieren, dann mit Sachkunde“, unterstrich der Landrat.

Lob erhielt die Familie Fritz auch von Kreisbauernverbands-Chef Gebhard Aierstock: „Dieser Tag heute ist ein dicker Beweis dafür, wie Familie funktioniert.“ Und dass der Stall jeden Tag funktioniert, dafür sorgt die Familie Fritz, indem sie jeden Morgen um 6 Uhr auf den Beinen ist. „Aufstehen und melken, das ist bei uns eins“, so Fritz. Zweieinhalb Stunden sei die Familie zunächst damit beschäftigt, 120 Kühe zu melken. Abends dann noch einmal dasselbe. Das geschieht auf dem Hof in Pfullingen, Fritz elterlicher Hof in Neuhausen wurde zur Bullenmast eingerichtet. Ab 250 Kilogramm kommen die männlichen Tiere dorthin, werden gemästet und mit 400 Kilo steht nach rund zwei Jahren meist die Schlachtung an.

Zur „Außenwirtschaft“ kommt die Familie frühestens zwischen 9 und 10 Uhr: Zurzeit gelte es, Kirschen zu pflücken, Heu zu ernten oder anderes Wesentliches zu erledigen. Die Arbeit gehe auf einem Hof nie aus. Weiterer wichtiger Zweig auf dem Finkhof sei die Energieproduktion: Eine 150-Kilowatt-Photovoltaikanlage sei schon vor Jahren auf den Hofdächern installiert worden, im August 2016 kam eine Biogasanlage hinzu. „Die 75-Kilowatt-Anlage produziert Strom für rund 100 Haushalte“, so Thomas Fritz. Allerdings werde kein Mais oder sonstige Lebensmittel extra angebaut, um daraus Strom zu produzieren. Obwohl die Anlage recht klein sei, „rechnet sie sich und läuft anstandslos“.

Ob er Glyphosat benutzt? „Ich habe einen Kanister in der Scheune, der steht da aber schon seit x Jahren“, entgegnete Fritz auf das Reizwort für jeden Landwirt. „Die Landwirtschaft muss heute funktionieren, wir können nicht so arbeiten wie vor 60 oder 100 Jahren“, ergänzte der Pfullinger Landwirt. Gebhard Aierstock sagte dazu: „Weniger Pflanzenschutzmittel heißt gleichzeitig auch, dass die Technologie zur Bewirtschaftung besser werden muss.“ Und der Kreisbauern-Vorsitzende berichtete von der Entwicklung von kleinen Maschinen, die selbstständig Unkraut jäten.

Das Thema Milchpreise sei ein ganz schwieriges, betonte Thomas Fritz. 34 Cent erhalte seine Familie momentan für den Liter Milch. 40 Cent wären auskömmlich. Und das bedeute: Die Familie legt bei jedem Liter 6 Cent drauf. Milchtankstellen an mehreren Orten im Kreis habe sich Sohn Philipp überlegt, „aber um die zu bewirtschaften, braucht man allein eine Person“, so der Vater. Und für diese zusätzliche Arbeitskraft sei kein Geld vorhanden. „Aber es gibt auf dem Finkhof Milch zum Abholen“, betonte eine Besucherin. 70 Cent koste da der Liter Milch.

„Wie wir alle wissen, haben Bauern im Winter nichts zu tun“, sagte Thomas Fritz mit Augenzwinkern und die Teilnehmer der Hofführung lachten laut heraus. „Weil das so ist, gehen wir im Winter Holz machen.“ Und Urlaub? „Seit unsere Söhne dabei sind, können wir einmal im Jahr tatsächlich in Urlaub gehen.“ Allerdings keine zwei Wochen, nicht mal eine. Vier Tage. Und das mit Bauernkollegen in die Normandie. „Wo wir uns auch meist über die Arbeit unterhalten.“ Aber, so Thomas Fritz weiter: „Ich will gar nicht in Rente gehen, weil ich meine Arbeit einfach gern mache.“ Und das mit ganz viel Herzblut.