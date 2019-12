Angefangen hat alles kurz vor der Abschlussprüfung der zehnten Klassen. Schüler hatten einen Fake-Account angelegt und spielten einer Lehrerin über das gefälschte Benutzerprofil übel mit. Sie stellten sie als extrem freizügig dar und dichteten ihr an, sie sei auf der Suche nach einem Mann – womit das, was die Jugendlichen über die Pädagogin im Internet tatsächlich verbreitet haben, noch nett umschrieben ist. Das war der Zeitpunkt, an dem sich die Verantwortlichen an der Reutlinger Minna-Specht-Gemeinschaftsschule ernsthafte Gedanken darüber gemacht haben, wie sie mit der Situation umgehen sollten.

Die eigenen Schüler anzeigen?

Es war naheliegend, dass Zehntklässler die Aktion gestartet hatten. „Aber was sollten wir tun? Die eigenen Schüler anzeigen?“, fragte sich nicht nur Yvonne Bissinger, die sechste Klassen unterrichtet und mit den Vorgängen direkt eigentlich nichts zu tun hatte. Sie und ihre Kollegen begannen, sich intensiv zu informieren und wandten sich an das Bündnis Cybermobbing e.V. Das wiederum riet sowohl zu einer zivil- als auch zu einer strafrechtlichen Anzeige. Wobei die Beweisführung bei so einem Vorgehen durchdacht sein muss. Ein Screenshot vom Bildschirm, das Archivieren der Mails und das Dokumentieren der gesamten Vorgänge gehören dazu – wohl wissend, dass die Täter auch unter 14 sein könnten, weshalb sie strafrechtlich nicht belangbar wären. Aber immerhin: Sollte es zu einer Geldstrafe kommen, würde die erst nach 30 Jahren verjähren, weiß Yvonne Bissinger inzwischen.

Jugendliche mit Zivilcourage

„Doch zum Glück gibt es an unserer Schule auch Jugendliche mit Zivilcourage“, berichtet sie. Denn die Cybermobber waren geschwätzig, sie prahlten mit ihrer Tat, was wiederum einige Tipp-Geber auf den Plan rief. „Mitschüler haben uns verraten, wer hinter dem Fake-Account steckt“, sagt sie Pädagogin. Es waren drei Jungs, deren Eltern denn auch sofort informiert wurden. Die betroffene Lehrerin, die Eltern und die Zehntklässler setzten sich zusammen und sprachen über die Mobbing-Attacke. Ausgestanden war der Vorfall damit zwar noch nicht, immerhin aber wurden die Täter erwischt. „Und wir haben damals natürlich noch intensiv darüber diskutiert, wie man bei der Abschlussfeier mit ihnen umgehen sollte“, so Bissinger. Denn auch ein kompletter Schulausschluss des Trios wäre eine Option gewesen.

Urkunde nicht bekommen

Der Fall, bei dem die Pädagogin von den Schülern via Internet schlimm angegangen worden ist, aber auch die Tatsache, dass die Schüler untereinander in ihren Chats und Mails immer respektloser miteinander umgegangen sind, waren die Gründe für die Verantwortlichen der Minna-Specht-Schule, sich beim Bündnis Cybermobbing, das von der Stiftung Bildung und Soziales der Sparda-Bank BW gefördert wird, zu einem Projekt anzumelden, das in einer Zertifizierung mündet. Um es vorwegzunehmen: Die Urkunde hat die Minna-Specht-Schule nicht bekommen, weil sich am Ende zu wenige Eltern zur Abschluss-Veranstaltung angemeldet haben – was laut Bissinger daran gelegen haben kann, dass vor Weihnachten kaum einer Zeit hatte, aber auch daran, dass der Schulstandort an der Carl-Diem-Straße in einem sozialen Brennpunkt liegt. Was aber viel wichtiger war, als die Urkunde: Sämtliche Schüler der fünften bis siebten Klassen und ihre Lehrer haben sich zwei Monate lang mächtig ins Zeug gelegt und sich tief ins Cyberlife eingearbeitet.

Ende Oktober begann alles mit der Schulung der Lehrer durch das Bündnis, dann war Cybermobbing immer wieder Thema im Unterricht. „Manche Lehrer haben in den Schulstunden regelmäßig einzelne Sequenzen dazu eingebaut, andere haben sich zusammen mit ihren Schülern zwei oder drei Tage am Stück damit beschäftigt,“ erklärt Yvonne Bissinger. „Es ist wirklich toll, dass alle sich dafür interessiert haben, jeder wollte mitmachen“, sagt sie. 220 Schüler der drei Klassenstufen haben sich so auf ganz unterschiedliche Arten dem Problem angenähert. Die Kinder und Jugendlichen haben gelernt, wie sie sich auf Snapchat oder WhatsApp vor Angriffen schützen können, wie sie ihre Accounts sicher machen. „Und die Fünfer haben einen Rap gemacht, bei dem sie Pro und Contra von WhatsApp gegenüberstellen“, so Bissinger. Die Sechstklässler indes haben Geschichten erfunden, in denen es um Cybermobbing geht. „Der miefende Gustav“ und „Sarah wird gemobbt“ sind zwei der Storys überschrieben, in denen Kinder und Jugendliche unter Anfeindungen zu leiden haben. Wobei eines alle Geschichten eint: Sie haben ein Happy End.

Nicht alles liken

Die Siebtklässler wiederum haben Ratschläge erarbeitet, wie man sich sicher im Internet bewegt. Das Recht am eigenen Bild und das auf Privatsphäre haben sie thematisiert und den jüngeren Schülern nahegelegt, nicht alles zu posten und zu liken. Am Ende haben die Jugendlichen sogar noch ein Theaterstück einstudiert, das sie beim Abschlussevent aufgeführt haben, bei dem ein Vertreter des Bündnisses Cybermobbing vor Ort war – obwohl er das Zertifizierungs-Dokument nicht überreichen durfte.

Die Schüler und die Lehrer der Minna-Specht-Gemeinschaftsschule lassen sich von der fehlenden Zertifizierung indes nicht verunsichern. Sie wollen weitere Projekte starten – auch weil bei den Schulsozialarbeitern immer wieder Mobbing-Fälle gemeldet werden. Und weil sich das Smartphone-Verbot auf dem Schulgelände auf Dauer kaum durchhalten lässt. Die SMV fordert seit längerem eine Handy-Zone und auch im Unterricht sind Smartphones bisweilen unerlässlich, vor allem dann, wenn das Projekt „Digitale Tafel“ beginnt. Bis dahin werden die Schüler weiter fit gemacht für die Herausforderungen des Cyberlifes, für das sie ja schon ein Stück weit gewappnet sind. Denn dank der Aktivitäten der vergangenen beiden Monate haben sie gelernt zu unterscheiden – zwischen echten Freunden und Fake-Friends.