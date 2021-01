Die Corona-Lage entspannt sich weiter zusehends. Landesweit sinkt der Sieben-Tage-Inzidenzwert und auch im Landkreis Reutlingen bestätigt sich dieser Trend. Das Gesundheitsamt des Landkreises meldete am Samstag 48 weitere positiv-getestete Personen, am gestrigen Sonntag nur noch neun positiv-getestete Personen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle liegt seit Beginn der Pandemie somit bei 8249. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt laut Meldung des Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg von Sonntagabend nun bei 90,2 für den Landkreis Reutlingen, vor einer Woche wurde noch ein Wert von 123,7 vermeldet.

In die Kreiskliniken Reutlingen wurden am Wochenende drei Patienten aus dem Covid-Isobereich entlassen sowie ein Patient entisoliert. Stationär in den Covid-Isobereich aufgenommen wurden fünf Patienten. Aktuell befinden sich 32 Covid19-Erkrankte im stationären Bereich der Kliniken, 23 Patienten am Standort Reutlingen (19 Patienten auf Normalstation und vier Patienten auf Intensivstation) sowie neun Patienten am Standort Bad Urach.