Dr. Joachim Rückle nennt die Aktion einen „kleinen Schritt in Richtung Normalität“. Ab kommender Woche bietet das Hohbuchcafé selbstgekochtes Essen zum Mitnehmen an. Mit dem Angebot sollen die meist älteren Leute nicht nur ein gesundes Mittagessen erhalten. „Wir wollen sie auch aus der Isolation herausholen und mit ihnen in Kontakt bleiben“, erklärt der Geschäftsfüher des Diakonieverbands.

Ein Blick zurück: Mitte März hatten wegen der Corona-Epidemie Mittagstisch und Cafébetrieb im evangelischen Gemeindezentrum geschlossen werden müssen. Mit dem Mittagstisch wurde auch das Schülerkochprojekt unterbrochen, das pro Jahr rund 60 Schülern grundlegende Fähigkeiten vermittelt und sie auf eine Ausbildung vorbereitet. Vermutlich kommen die nächsten Schüler erst wieder im neuen Schuljahr.

Beate Schmid, Leiterin des Hohbuchcafés, Joachim Rückle und Hohbuchpfarrer Michael Dullstein überlegten daher, was man tun könne. Schnell stimmten die drei überein, dass eine Essensausgabe und das Angebot einer Essenslieferung die beste Lösung insbesondere für die älteren Gäste wäre. Und da gehe es nicht nur um ein warmes Essen, sondern auch um den zwischenmenschlichen Kontakt, der trotz allem Abstand möglich und wichtig sei.

Keine Kündigungen wegen Corona

Auch im Blick auf die vier Teilzeit-Mitarbeiter erschien die Essensausgabe als gute Lösung. Schließlich solle niemandem wegen Corona gekündigt werden. Trotz der fehlenden Einnahmen. Und Kurzarbeit, ergänzt Rückle, sei leider auch keine Option, weil im Diakonieverband weniger als zehn Prozent der Mitarbeitenden für Kurzarbeit in Frage kommen.

Wie sieht der neue Service aus? Ab Dienstag, 21. April, kann unter Telefon (0 71 21) 2 05 54 64 immer dienstags bis freitags von 8 bis 11 Uhr und von 13 bis 15 Uhr sowie per E-Mail (beate.schmid@diakonie-reutlingen.de) das Essen bestellt werden. Egal ob für einen Tag oder eine Woche. Am Donnerstag, 23. April, kann das Essen erstmals zwischen 11.30 und 13.30 Uhr abgeholt werden. Danach immer dienstags bis freitags. Damit es zu keinen Warteschlangen kommt, werden mit den Bestellern feste Abholzeiten vereinbart. Der Lieferservice ist insbesondere für ältere über 60, aber auch für kranke Menschen im Hohbuch gedacht. Das Essen wird in entsprechenden Warmhalteverpackungen ausgegeben und kostet sechs Euro. Aus Hygienegründen dürfen keine eigenen Gefäße mitgebracht werden.

Beate Schmid freut sich bereits auf den erforderlichen Spuckschutz, den die Firma Reiff gespendet hat. Jetzt hoffen alle auf einen guten Start. Am schönsten wäre es freilich für alle Beteiligten, wenn bald wieder Gäste im Café und auf der schönen Terrasse bedient werden könnten.