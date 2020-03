Die Zahl der am Coronavirus erkankten Personen ist gestern um zwei auf 13 gestiegen, teilte das Landratsamt mit. Am Nachmittag gab die Landesregierung bekannt, dass ab kommenden Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen geschlossen werden. Auch öffentliche Veranstaltungen ab 100 Personen in geschlossenen Räumen sollen in Baden-Württemberg nicht mehr stattfinden.

Thomas Keck hält diese weitreichenden Einschnitte für notwendig: „Angesichts der dynamischen Verbreitung des Corona-Virus ist es unvermeidlich geworden, soziale Kontakte noch weiter einzuschränken, um die Zahl der Neuerkrankungen so gering wie möglich zu halten. Ich bin mir bewusst, dass die Schließung sämtlicher Betreuungseinrichtungen für die Eltern eine große Herausforderung darstellt, zumal auch dringend davon abzuraten ist, Kinder von Großeltern oder anderen älteren und damit gefährdeten Menschen betreuen zu lassen“, sagte der OB.

Die Stadt arbeite derzeit an einem „Konzept für eine Notfallbetreuung, das uns ermöglicht, die öffentliche Sicherheit und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ich appelliere an jeden Einzelnen, Verantwortung für das Gemeinwesen zu übernehmen!“

Garden Life verschoben

Schon vor der Entscheidung aus Stuttgart waren bedeutende Veranstaltungen wie die Gönninger Tulpenblüte oder die im Mai geplante Garden Life abgesagt beziehungsweise verschoben worden. Ebenfalls gestrichen wurde auch die Stadtputzete, nachdem das Helferfest bereits am Donnerstag abgesagt worden war. Nach der Württembergischen Philharmonie hat jetzt auch das Theater Die Tonne alle Vorstellungen bis 19. April abgesagt, allein die Proben.

Plexiglasscheiben zur Sicherheit

Im Rathaus vor dem Bürgeramt appellieren Hinweistafeln an die Bürger, die Zahl der Besucherkontakte auf ein Minimum zu reduzieren. Voraussichtlich am Mittwoch werden im Bürgeramt Plexiglasscheiben zwischen den Besuchern und den Mitarbeitern aufgestellt. In Anbetracht der Risikolage bei der Verbreitung des Coronavirus hat die Stadt beschlossen, den „offenen Betrieb“ des Jugendcafés in der Federnseestraße und der vier Jugendhäuser der Stiftung Jugendwerk zu schließen. Auch bei den sechs Jugendtreffs der Stadt Reutlingen werden die Freizeitangebote eingestellt. Zu den jeweiligen Öffnungszeiten stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach wie vor zur individuellen Beratung und Unterstützung junger Menschen zu Verfügung. Auch die Kontaktaufnahme per Telefon und über die sozialen Medien der Einrichtungen ist weiterhin gewährleistet. Diese Einschränkungen gelten zunächst bis nach den Osterferien am 20. April.

Stadtwerke: Verwaltungsgebäude für Publikumsverkehr geschlossen

Die Stadtwerke Reutlingen haben sich dazu entschlossen, das Verwaltungsgebäude in der Hauffstraße, ab Montag, 16. März, bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr zu schließen. Kunden und Geschäftspartner werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail mit den Stadtwerken in Verbindung zu setzen und die Online-Dienstleistungen zu nutzen. Im Einzelfall wird um Terminvereinbarung gebeten.

Änderungen gibt es auch bei der Grüngutabfuhr: Die vom 16. bis 21. April geplanten Abfuhren im Stadtgebiet werden verschoben. Weitere Informationen zu den neuen Terminen folgen. Immerhin steht der Reutlinger Häckselplatz in der Wannweiler Straße weiterhin von Montag bis Freitag, 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr für Grüngutablieferungen zur Verfügung.

Busse: Einstieg nur noch hinten

Neues gibt es auch im ÖPNV: Die Busunternehmen im Naldo-Verkehrsverbund sollen ihre Fahrgäste nur noch an den hinteren Türen ein- und aussteigen lassen. Der Mittelgang wird ab dem vorderen Radkasten (erste Haltestange im Bus) in Richtung Fahrerkabine gesperrt. Die Maßnahme ist mit den Aufgabenträgern abgestimmt und soll für die nächsten zwei Wochen gelten. „Wir setzen diese Regelung ab Samstagmorgen, 4 Uhr, um“, sagte RSV-Marketingleiter Bernd Kugel gestern auf Nachfrage.

Kein Ticketverkauf im Bus

Die Vorsichtsmaßnahme soll dazu dienen, die Ansteckungsgefahr für die Fahrgäste und für die Busfahrer reduzieren. Von den Busfahrern sollen auch bis auf weiteres keine Tickets mehr verkauft werden. Da die Fahrgäste aber nur mit einem gültigen Ticket in den Bus einsteigen dürfen, empfiehlt Naldo, Tickets im Vorverkauf über andere Verkaufskanäle zu erwerben, beispielsweise als Handyticket über die Naldo-App oder über den Online-Ticket-Shop auf naldo.de. Außerdem stehen Automaten und Verkaufsstellen zum Ticketkauf zur Verfügung.