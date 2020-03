Jetzt meldet auch der Landkreis Reutlingen erste Corona-Fälle. Demensprechen steigt der Informationsbedarf bei den Unternehmen in der Region. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die unter Quarantäne stehen, Schwierigkeiten in der Lieferkette oder Reisebeschränkungen. Diese Themen schlagen derzeit bei der IHK auf.

Experten geben Hilfestellungen

Die Experten der Einrichtung können zu vielen Fragen Antworten und Hilfestellung geben. „Wir bemerken, dass der Informationsbedarf steigt. Zum Glück sind bisher nur wenige Unternehmen in der Region von Corona-Krankheitsfällen betroffen. Die Auswirkungen für die Produktion oder durch Kundenstornierungen sind aber schon spürbar“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp. Bereits vor zehn Tagen hatte die IHK eine eigene Webseite ins Netz gestellt, um aktuelle Informationen für Unternehmen gebündelt anbieten zu können. Die Seite www.ihkrt.de/coronavirus wird laufend aktualisiert. Daneben informiert die IHK Mitgliedsunternehmen über ihre E-Mail-Newsletter.

Veranstaltungen und Prüfungen

Bei der IHK finden bis auf weiteres alle Veranstaltungen und Prüfungen statt. Besucherinnen und Besucher, die in den letzten 14 Tagen in einem der vom Robert-Koch-Institut eingestuften Risikogebiete waren oder persönlichen Kontakt zu Personen hatten, die sich dort aufhielten, werden gebeten, Veranstaltungen nicht zu besuchen. Prüflinge, auf die das zutrifft, sollten sich telefonisch oder per E-Mail beim Prüfungszentrum der IHK melden.

IHK-Service:

Fragen zum Thema beantworten Dr. Wolfgang Epp, IHK-Hauptgeschäftsführer:



● Telefon: 07121 201-260

● E-Mail: epp@reutlingen.ihk.de

und Katarina Lukic, Leiterin Kundenmanagement:



● Telefon: 07121 201-211

● E-Mail: lukic@reutlingen.ihk.de