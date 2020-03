12.14 Uhr: Erster Todesfall im Ländle

In Baden-Württemberg ist zum ersten Mal ein Mensch am Coronavirus gestorben. Es handelt sich um einen 67-Jährigen aus dem Rems-Murr-Kreis.

11.44 Uhr: Handball-Spieltag der 2. Bundesliga (Männer) verlegt – Frauen spielen gar nicht

Der bevorstehende 25. Spieltag in der 2. Handball-Bundesliga der Männer wird aus Sorge vor dem Coronavirus verlegt. Wann die Spiele nachgeholt werden, steht nach Angaben der Liga noch nicht fest. Auch die Spiele der 1. und 2. Bundesliga der Frauen an diesem Wochenende wurden abgesagt, ohne dass bislang ein Nachholtermin feststeht.

11.25 Uhr: Liste der abgesagten Veranstaltungen

Eine Liste der abgesagten Veranstaltungen wird aktuell angefertigt und zeitnah kommuniziert.

11.20 Uhr: Altenheime und Krankenhäuser haben einen besseren Standard

Robert Hahn: Diese Einrichtungen sind besonders sensibilisiert. Aktuell sind aber Besuche noch erlaubt. Sobald sich hier etwas ändert, wird dies umgehend kommuniziert.

11.11 Uhr: Appell an die Bürger

Klarer Appell an die Bürgerschaft: Sämtliche Aktivitäten sollen auf das Nötigste beschränkt werden. Kontaktaufnahme mit den Behörden sollen möglichst per Mail oder Telefon erfolgen. Ein persönlicher Besuch auf den Ämtern ist nicht zielführend. Die Kontaktdaten sind auf der Homepage des jeweiligen Amtes abrufbar.

11.08 Uhr: Kindergärten bleiben geöffnet

Anders sieht es hingegen bei den Kindergärten aus. Die liegen in der Zuständigkeit der Stadt. Da hier jedoch keine Einrichtung mehr als 200 Personen aufweist, bleiben diese aktuell geöffnet und sind aktuell von einer Schließung nicht betroffen (Verwaltungs-Bürgermeister Hahn)

11.05 Uhr: Schulen liegen nicht in der Zuständigkeit der Stadt

An Schulen kann der Krisenstab keine Entscheidung treffen. Hier liegt die Zuständigkeit nicht bei der Stadt sondern beim Land.

11.02 Uhr: Punktspiel des SSV Reutlingen gegen Göppingen wohl ohne Zuschauer.

In Anlehnung an die Vorgabe würde dies bedeuten, dass das Oberliga-Punktspiel zwischen dem SSV Reutlingen und Göppingen, am Samstag, 14. März, wohl ohne Zuschauer stattfindet. Verwaltungs-Bürgermeister Rober Hahn: „Gesundheitsschutz hat absoluten Vorrang.“

11 Uhr: Es werden nicht nur Veranstaltungen sondern auch Menschenansammlungen untersagt.

Das schränkt die Versammlungsfreiheit natürlich ein.

10.58 Uhr: Die Zuständigkeit liegt bei der Ortspolizeibehörde und nicht beim Land

10.54 Uhr: Krisenstab tagt seit Montag, 2. März, täglich

10.50 Uhr: Ziele der Stadtverwaltung

Aufrechterhaltung der essentiellen Dienstleistungen für die Bürger und der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

10.49 Uhr: Checklisten und Logistikkonzept werden angewandt

Um die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Reutlingen zu sichern, werden Checklisten und ein Logistikkonzept angewandt. Über 12.000 Schutzausrüstungen sind für die Mitarbeiter eingelagert und kommen entsprechend zur Anwendung (Harald Herrmann)

10.46 Uhr: Drive-In-Anlage für Abstriche geplant

Analog zu der Drive-In-Anlage im Landkreis Esslingen, soll nun auch für Reutlingen eine solche Anlage eingerichtet werden. (Harald Herrmann)

10.40 Uhr: Ständiger Austausch

Kommandant der Harald Herrmann: „Es findet ein ständiger Austausch mit allen notwendigen regionalen Stellen, dem Land und dem Bund statt.“

10.35 Uhr: Veranstaltungen über 200 Menschen werden abgesagt

Oberbürgermeister Thomas Keck: „Ab Freitag, 13. März, 0 Uhr, werden alle Veranstaltungen in der Stadt Reutlingen mit 200 und mehr Menschen abgesagt.

10.30 Uhr: Pressekonferenz beginnt

In der Feuerwache der Berufsfeuerwehr Reutlingen findet aktuell eine Pressekonferenz des Krisenstabs zur Corona-Pandemie statt.