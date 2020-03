Die Corona-Pandemie im Kreis Reutlingen breitet sich aus: Waren es am Freitagnachmittag noch 13 laborbestätigte Fälle gewesen, stieg deren Zahl bis Samstagabend auf 19. Gestern um die Mittagszeit vermeldete das Landratsamt, dass sich nachgewiesenermaßen 30 Personen mit dem Covid 19-Virus infiziert hätten. Eine gute Nachricht gibt es immerhin: Keiner dieser 30 Männer und Frauen muss derzeit stationär im Landkreis behandelt werden.

Wie Landrat Thomas Reumann in einer Pressekonferenz am Samstagnachmittag informierte, gab es zwei bestätigte Coronafälle an den Fachkliniken Hohenurach. Um die dadurch notwendigen zusätzlichen Tests machen zu können, hatte der Kreis kurzerhand für das Wochenende das zentrale Drive-in-Abstrichzentrum in Münsingen in Betrieb genommen

Noch sei unklar, wann der Landkreis das zweite, zentrale Abstrichzentrum in Reutlingen in Betrieb nehmen müsse, sagte gestern Landratsamtsprecher Matthias Bauer. Bis Samstagnachmittag waren über 2500 Anrufe beim Bürgertelefon des Landkreises eingegangen, aktuellere Zahlen gibt es derzeit laut Bauer nicht.

Herausforderung Notfallbetreuung

Mit der Anordnung der baden-württembergischen Landesregierung, ab Dienstag alle Schulen und Kindertagesbetreuungen bis zum Ende der Osterferien zu schließen, sind die Kommunen gefordert, eine Notfallbetreuung für Kindergartenkinder anzubieten. Damit soll sichergestellt werden, dass die Eltern, die in den Bereichen der kritischen Infrastruktur tätig sind, nicht zu Hause bleiben müssen (siehe Infobox).

Der Gesamtelternbeirat Reutlinger Kindergärten und Kindertagesstätten (GERK) reagiere mit Verständnis auf die Entscheidung der Landesregierung, Kitas und Schulen bis auf Weiteres zu schließen, schreibt Claus Mellinger. Der Schutz von Kindern und auch von Fachkräften müsse Vorrang haben, auch im Hinblick auf eine weitere Verbreitung des Coronavirus etwa auf Angehörige in medizinischen und pflegerischen Berufen. Nichts desto trotz bedeute die Maßnahme eine erhebliche Härte für betroffene Familien, schreibt Mellinger. In der äußersten Konsequenz könne das bedeuten, dass Eltern – eventuell sogar unbezahlten – Urlaub nehmen müssen.

Stadt und Träger sollen Härten mildern

Deshalb fordert der GERK die Stadt Reutlingen und die Träger auf, die entstehenden Härten für Familien zu mildern, etwa indem Notbetreuung für Eltern in medizinischen und pflegerischen Berufen schnell und verlässlich angeboten wird. Auch fordern die Elternvertreter einen angemessenen Umgang mit den üblichen jährlichen Schließzeiten, die von den Familien zusätzlich noch zu schultern sind.

Stadt schließt Einrichtungen

Um eine weitere unkontrollierte Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern, setzt die Stadt darauf, die Zahl der sozialen Kontakte auf das absolut Notwendige zu beschränken. Deshalb sind nach dem Ruhetag heute ab dem morgigen Dienstag die Stadtbibliothek einschließlich Stadtteilbibliotheken und alle städtischen Museen (Heimatmuseum, Naturkundemuseum, Kunstmuseum, Museum „Im Dorf“ Betzingen, Samenhandelsmuseum Gönningen, Industriemagazin) geschlossen.

Alle städtischen Sportstätten sind ebenfalls ab Dienstag bis vorerst Sonntag, 19. April geschlossen. Diese Regelung beinhaltet auch die Lehrschwimmbecken und die Umkleide- und Duschräume der städtischen Sportaußenanlagen (zum Beispiel Kreuzeiche-Stadion, Sportpark-Gebäude, Dietweg-Betriebsgebäude).

Die Bürgerschaft wird, wie schon mehrfach berichtet, zudem gebeten, nur in zwingend notwendigen Fällen das Rathaus zu besuchen. Anliegen können per Telefon oder E-Mail an die jeweiligen Abteilungen gerichtet werden. Weitere Maßnahmen seien nicht auszuschließen, sagte Pressesprecherin Sabine Külschbach.

Kino noch geöffnet

Das Planie Kinocenter in der Gartenstraße hat noch nicht geschlossen, allerdings Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. In den Kinosälen gilt beispielsweise ein Mindestabstand von zwei Plätzen, in die großen Säle dürfen maximal 99 Besucher, und die Türklinken werden regelmäßig desinfiziert. Wie es weitergeht, weiß dort derzeit niemand. „Wenn Sie eine Privatvorstellung wollen“, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt“, sagte ein Mitarbeiter sarkastisch.

Polizei gerüstet

Die Polizei habe, unterstrich Björn Reusch als Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen, frühzeitig Maßnahmen ergriffen, um Sicherheit und Ordnung auch in Zeiten der Corona-Pandemie gewährleisten zu können. Das umfasse die Information über Schutzmaßnahmen, die Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, die Absage von Veranstaltungen bis zur Beschaffung von Schutzausstattung. Reusch: „Wir haben die Organisation so aufgestellt, dass wir die mögliche Erkrankungen von Kollegen durch gegenseitige Unterstützung der Reviere ausgleichen können.“