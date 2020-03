Im Landkreis Reutlingen wurde zur Durchführung von Abstrichen zunächst ein dezentrales System gewählt und ein mobiler Bürgerdienst eingerichtet, der in begründeten Verdachtsfällen Betroffene zu Hause aufsucht und dort Abstriche vornimmt.

Erweiterung der Kapazitäten

Zur Erweiterung der Kapazitäten wurde am 14. März 2020 die erste zentrale Abstrichstelle in Münsingen auf dem ehemaligen Schöll-Areal in der Uracher Straße eröffnet. Neben Ärztinnen und Ärzten kommen dort ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des DRK-Kreisverbandes und der Feuerwehr Münsingen zum Einsatz.

Am 19. März 2020 wurde nun zusätzlich die zweite zentrale Abstrichstelle auf dem Kreuzeiche-Parkplatz in Reutlingen in Betrieb genommen. Auch hier besteht das Team aus Ärztinnen und Ärzten sowie Angehörigen der Feuerwehr Reutlingen.

In beiden zentralen Abstrichstellen werden Abstriche von den Mitarbeitenden, die entsprechende Schutzausrüstung tragen, direkt durch das geöffnete Autofenster entnommen.

Einen Test gibt es nur mit Termin

Wichtig ist: Getestet wird nur, wer einen Termin vom Gesundheitsamt erhalten hat. Einenbekommen Patientinnen und Patienten mit Symptomen und Kontakt zu einem, mit einer Lungenentzündung und Personen mit Symptomen, die in kritischen Bereichen, wie Medizin und Pflege arbeiten. Personen, die Symptome haben und durch die Covid-19-Erkrankung besonders gefährdet sind, erhalten ebenso einen Termin. Dazu zählen beispielsweise Patientinnen und Patienten über, Krebserkrankungen oder Diabetes mellitus.

Die Abstrich-Ergebnisse werden vom Landratsamt Reutlingen an die jeweils zuständigen Ortspolizeibehörden der Städte und Gemeinden übermittelt, die über die erforderlichen Maßnahmen der Quarantäne entscheiden und diese einleiten.

Das Landratsamt dankt zum einen den Städten Münsingen und Reutlingen für die unkomplizierte und kooperative Unterstützung durch die städtischen Betriebe beim Einrichten der Stationen, dem DRK-Kreisverband und den Feuerwehren Reutlingen und Münsingen, die die Abstrichstellen mit ihren ehrenamtlichen Helfern besetzen.