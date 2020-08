Lebenslust statt Coronafrust“ hieß es am Samstag wieder, als innerhalb der Veranstaltungsreihe „Kultur tut gut“ Friedel Kehrer-Schreiber schwäbische Lieder und Texte zum Besten gab. Als Überraschungsgast sorgte zudem die Rock’n’Roll-Band Roots of the Moods für Stimmung auf der komplett...