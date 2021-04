Gut 15 Senioren sitzen am Donnerstagmorgen verteilt im Rund der Lichtensteinhalle. Sie warten, bis sie an die Reihe kommen. Ein mobiles Impfteam der Johanniter aus Tübingen, das vom DRK-Ortsverein unterstützt wurde, war gestern in die Echaztalgemeinde gekommen. Lichtenstein ist dabei nur eine von...