Das Abstrichzentrum in Münsingen geht voraussichtlich ab 17. August wieder in Betrieb. Damit reagieren Landkreis und Kassenärztliche Vereinigung, wie Landrat Thomas Reumann am Mittwoch in einer Pressekonferenz sagte, auf die gestiegenen Testangebote für Lehrende und Erzieherinnen, aber auch für diejenigen, die aus dem Urlaub zurückkehren.