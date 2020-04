Die Verordnungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie werden vom Kinderschutzbund ausdrücklich unterstützt. Dennoch zeigen sich Kinderschützer in ganz Deutschland befremdet darüber, dass über die Aufnahme des Spielbetriebs der Bundesliga oder die Eröffnung von Möbelhäusern engagiert diskutiert wird, während die Bedürfnisse von Kindern und ihren Familien nur eine untergeordnete Rolle spielen.

„Wir greifen tief in die Grundrechte von Kindern ein“

Neben dem generellen Bedarf nach konsequenten Maßnahmen zur Verhütung von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche besteht aktuell das Risiko einer Gewaltzunahme. Insbesondere während der aktuellen Corona-Pandemie darf die Politik das Risiko der verdeckten Gewalt gegen Kinder nicht aus den Augen verlieren. Schließlich ist durch die Reduzierung von Kita- und Schulbetrieb, die soziale Aufmerksamkeit geringer geworden.

„Wir greifen aktuell tief in die Grundrechte von Kindern ein. Wir isolieren sie von ihren Spielkameraden. Wir begrenzen sie in ihrem verbrieften Recht auf Bildung. Und wir enthalten ihnen ausreichend körperliche Bewegung vor. Auch das sind Formen der Gewalt. Es braucht eine Debatte darüber, wie wir Betreuungseinrichtungen und Schulen schrittweise öffnen können. Und diese Debatte muss die Bedürfnisse der Kinder im Blick haben – nicht nur die der Leistungsgesellschaft“, so der Präsident des Deutschen Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers.

Ein Aktionstag, der Verantwortung lehren soll

Der Tag der gewaltfreien Erziehung wird in Deutschland seit 2004 begangen. Seit dem Jahr 2000 gilt in Deutschland das Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung. Nach jahrelanger Lobbyarbeit hat vor allem der Kinderschutzbund entscheidend dazu beigetragen, dieses Recht zu verwirklichen.

Der Tag soll daran erinnern, dass die gesamte Gesellschaft die Verantwortung für das gewaltfreie Aufwachsen von Kindern trägt. Zudem soll er Eltern ermutigen, ihr Ideal einer gewaltfreien Erziehung Wirklichkeit werden zu lassen.

Überforderte Eltern, Existenzängste und Sorgen

Ursula Schlüter, die Vorsitzende des Reutlinger Kinderschutzbundes, weiß, wie schwierig die Lage für viele Eltern aktuell ist: „Die Mehrbelastung durch Wegfall der Kinderbetreuung in Schule, Kindergarten und Kita, die Sorge um den Arbeitsplatz und die Unsicherheit über das Ende der Krisensituation können zu einer Überforderung von Eltern und Erziehenden und in der Folge auch zur Gefährdung von Kindern führen. Es ist wichtig, dass sich all diese Eltern rechtzeitig Hilfe und Unterstützung holen.“

Natürlich kann eine Beratung am Telefon die ausgefallene Kinderbetreuung nicht ersetzen, dennoch kann ein Gespräch eine neue Perspektive aufzeichnen und die angespannte Lage etwas lockern. „Viele Kinder sind durch die außerordentliche Situation sehr verunsichert und verängstigt. Es ist wichtig, dass gerade jetzt alle Eltern ihren Kindern Sicherheit und Schutz bieten“, erinnert Schlüter an diesem besonderen Tag.