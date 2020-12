Die Ansteckung erfolgte vermutlich über eine unwissentlich infizierte Pflegekraft. Als diese im Rahmen der standardmäßigen Schnelltests für Beschäftigte positiv getestet wurde, hat das Pflegeheim sofort alle Bewohnerinnen und Bewohner, die engen Kontakt mit ihr hatten, isoliert und getestet. So konnten die jetzigen Infektionen besonders schnell entdeckt werden. Zwei weitere Beschäftigte der Einrichtung wurden ebenfalls positiv getestet.

Seit September Corona-Tests für Personal

Bereits seit September finden in Tübingen in allen Pflegeheimen regelmäßig Corona-Tests für das Personal statt: Anfangs hat das Deutsche Rote Kreuz die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter alle zwei Wochen getestet, seit Verfügbarkeit der Schnelltests finden diese zweimal pro Woche statt. Auch Angehörige können sich vor einem Besuch im Pflegeheim einem kostenlosen Schnelltest unterziehen. „Durch unsere Strategie, Ältere besonders zu schützen, ist es uns sehr lange Zeit gelungen, das Virus aus den Tübinger Heimen draußen zu halten“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer. „Auch jetzt haben die Tests dazu beigetragen, die Ansteckungen noch vor Symptombeginn aufzuspüren. Wir hoffen, dass wir so einen größeren Ausbruch gerade noch verhindern konnten.“



PCR-Test: Für alle Bewohner und Beschäftigte