Das Tübinger Landratsamt meldet im Kreis Tübingen insgesamt 2205 (+68 zum Vortag) laborbestätigte Fälle, das heißt nachgewiesene Infektion mit dem Coronavirus. Die Inzidenz der letzten sieben Tage steigt damit auf 127,68 pro 100.000 Einwohner (Stand 29.10.2020). 1767 Personen sind von ihrer Covid-19-Erkrankung genesen (Stand 29.10.2020)

An der Dorfackerschule Tübingen gab es einen Corona-Fall; eine Klasse sowie einzelne Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines übergreifenden Unterrichts wurden in Quarantäne geschickt. Ebenso gibt es einen Corona-Fall an der Gewerblichen Schule Tübingen. Hier wurden einzelne Schülerinnen und Schüler in Quarantäne geschickt.

Covid-19-infizierte Personen nach Städten und Gemeinden

Gemeldete Covid-19-infizierte Personen im Landkreis Tübingen nach Städten und Gemeinden. Diese Übersicht wird Tübinger Landratsamt einmal wöchentlich aktualisiert. (Stand 29.10.2020):

Ammerbuch 78 (+6)

Bodelshausen 34 (+3)

Dettenhausen 35 (+5)

Dußlingen 81 (+10)

Gomaringen 87 (+7)

Hirrlingen 43 (+7)

Kirchentellinsfurt 40 (+3)

Kusterdingen 104 (+25)

Mössingen 259 (+44)

Nehren 34 (+2)

Neustetten 61 (+5)

Ofterdingen 79 (+14)

Rottenburg 382 (+38)

Starzach 46 (+30)

Tübingen 842 (+103)



Allgemeinverfügung zur Eindämmung des Corona-Virus im Landkreis Tübingen