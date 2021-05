In den Städten und Gemeinden des Landkreises Tübingen gilt ab Dienstag, 4. Mai 2021 in verschiedenen öffentlich zugänglichen Bereichen und Plätzen ein Konsum- und Ausschankverbot für Alkohol.

Hierfür haben die Kreisstädte und -Gemeinden entsprechende Bereiche mitgeteilt. Diese wird der Landkreis Tübingen am Montag, 3. Mai 2021 im Rahmen einer Allgemeinverfügung bekannt machen, die am Dienstag, 4. Mai 2021 in Kraft treten wird. Im Wesentlichen sind von der Verfügung Grill- und Spielplätze sowie Innenstadtbereiche erfasst.

In Tübingen sind unter anderem folgende Plätze und Bereiche betroffen:

Österberg inklusive Österbergturm, linker Österberg

Areal zentraler Versorgungsbereich: Flächenbereich ab Kreuzung Kelternstraße/Bethlestraße (Kelternstraße 23) bis Lustnauer Tor,

Bereich Wilhelmstr. 3 und 3/1 und Lustnauer Tor über Mühlstraße inklusive Gartenstraße 4 und Eberhardsbrücke einschließlich Neckarinsel mit Platanenallee,

Wöhrdstraße,

Friedrichstraße 1 – 13,

Poststraße 1 – 3,

Europaplatz bis einschließlich Nr. 17 (Reisezentrum Bahnhof),

Europastraße von Busbahnhof bis Karlstraße,

Uhlandstraße Nr. 11 bis Karlstraße,

Neckargasse,

Clinicumgasse,

Bursagasse,

Wienergässle,

Haaggasse,

Vor dem Haagtor und Belthlestraße bis Kreuzung Kelternstraße sowie der gesamte davon umschlossene Bereich Areal Sternplatz: mit Sternplatz,

Eugenstraße von Sternplatz bis Kreuzung Achalmstraße sowie Eberhardstraße bis Kreuzung Katharinenstraße inklusive Katharinenstraße 53

Alkoholverbot soll Ausbreitung des Coronavirus eindämmen

Zweck des Verbots und der damit verbundenen Verfügung ist es, die Ausbreitung des Virus einzudämmen, da die 7-Tages-Inzidenz für den Landkreis sich bereits seit einiger Zeit auf einem Niveau um die 200 Infektionen/100.000 Einwohner bewegt. Nach der aktuell gültigen Corona-Verordnung können die zuständigen Behörden über die aktuellen Regelungen hinausgehende weitergehende Maßnahmen wie beispielsweise das Verbot des Konsums und Ausschanks von Alkohol auf öffentlichen Verkehrs- und Begegnungsflächen erlassen (§ 20 Abs. 1 und 9 CoronaVO).

Auf Grund des üblicherweise frühlingshaften Maiwetters ist damit zu rechnen, dass sich mehr Personen im Freien aufhalten. Verbunden mit der Schließung gastronomischer Betriebe kann davon ausgegangen werden, dass sich der Alkoholkonsum auf bestimmte öffentliche Bereiche verlagert.

Enthemmung durch Alkoholverbot und eine Menschengruppe im Fokus

In der Pressemitteilung heißt es: „Wenn Menschen durch den Alkoholgenuss enthemmt werden, werden die üblichen AHA-Regeln oftmals nicht mehr eingehalten, so dass das Infektionsrisiko weiter steigt – gerade auch im Hinblick auf die weitere Ausbreitung der leichter übertragbaren britischen Virusmutation. Nicht außer Acht zu lassen ist dabei die Tatsache, dass aktuell nahezu 20 Prozent der Neuinfektionen im Landkreis Tübingen auf die Gruppe der 20- bis -29-Jährigen entfallen.“

Die Allgemeinverfügung mit der Übersicht der betroffenen Flächen und Plätze in den Kreisstädten und – Gemeinden wird im Lauf des Montags (3. Mai 2021) auf der Homepage des Landkreises Tübingen (www.kreis-tuebingen.de) veröffentlicht.