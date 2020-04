Im Landkreis Reutlingen wurden gestern Stand 13 Uhr 681 bestätigte Corona-Fälle gemeldet. Vor einer Woche, am 30. März, waren es noch 353 Fälle. Die Zahl der Infizierten hat sich also innerhalb von einer Woche fast verdoppelt. Der erste Corona-Infizierte aus dem Landkreis Reutlingen wurde den Be...