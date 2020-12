Geschäfte sind geschlossen, es gibt eine Ausgangssperre und das gesellschaftliche Leben ist zwischen den Jahren wieder auf ein Minimum begrenzt: Der zweite Lockdown tritt am Mittwoch in Kraft und stellt viele Familien erneut vor ein Betreuungsproblem. Eine Notbetreuung an Schulen und in Kitas soll Abhilfe schaffen. Doch wer kann diese Angebot überhaupt annehmen und wie läuft das Angebot derzeit in Reutlingen und Umgebung an?

Wer hat einen Anspruch?

Die Regelungen wurden seit dem Lockdown im Frühjahr leicht gelockert. Grundsätzlich dürfen Eltern das Angebot in Anspruch nehmen, die die Betreuung nicht auf andere Weise sicherstellen können. Auch Kinder, die einen speziellen Betreuungsbedarf haben, werden weiter betreut. An den Schulen gilt das Angebot für Kinder der Jahrgangsstufen eins bis sieben. In den Kindertageseinrichtungen gilt ein generelles Angebot für alle bereits betreuten Kinder. Im Vergleich zum Frühjahr können aber auch Eltern oder Alleinerziehende, die im Homeoffice arbeiten, nun argumentieren, dass sie in ihrem Beruf unabkömmlich und dadurch an der Betreuung ihres Kindes gehindert sind.

Wie sieht die Betreuung aus?

Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeit ab, die das Kind auch in der Einrichtung verbracht hätte. Betreut werden die Kinder durch das entsprechende Personal, also Erzieher, Lehrerinnen oder andere pädagogische Kräfte. Die Betreuung selbst soll dabei in möglichst kleinen und konstanten Gruppen stattfinden, die nicht mit der üblichen Aufteilung der Klassen oder Kita-Gruppen übereinstimmen müssen.

Wie ist die Situation in

Reutlingen?

Die betroffenen Eltern wurden von der Stadt am Montag informiert. Sie hatten bis Dienstagabend Zeit, sich zurückzumelden, die Notbetreuung läuft in Reutlingen ab Donnerstag und in den umliegenden Gemeinden ab Mittwoch an. Eltern mussten bis spätestens Dienstagabend, 15. Dezember, eine Anmeldung bei der Einrichtungs-/Schulleitung abgegeben haben. Ehe sie im Laufe des Mittwochs eine Rückmeldung erhalten, ob und wie ihr Kind ab Donnerstag betreut werden kann. In Reutlingen, wie auch andernorts gibt es keine Garantie, dass ein Platz auch wirklich angeboten werden kann.

Wie ist die Nachfrage?

Der Lichtensteiner Bürgermeister Peter Nußbaum berichtet von einer „stattlichen Anzahl von Anmeldungen“. In den Zahlen habe sich bemerkbar gemacht, dass die Anforderungen lockerer gehandhabt werden als noch im ersten Lockdown. Doch er ist zuversichtlich, das die Nachfrage geschultert werden kann: „Wir versuchen das möglich zu machen“.

In Eningen wurden die Eltern von Kita-Kindern über eine Kita-Info-App seit Montag über die Möglichkeit einer Notversorgung benachrichtigt. Die Versorgung von Schulkindern wird über die Schulen organisiert. An der Achalmschule konnte man die derzeitige Nachfrage bereits im Vorfeld nach den Erfahrungen aus dem Frühjahr abschätzen. Entsprechend den Unterrichtszeiten können die Kinder betreut werden. Außerdem wird hier Früh- und Spätbetreuung angeboten.

In Pfullingen können Eltern noch bis Mittwoch 12 Uhr den Anmeldebogen für die Notbetreuung einreichen.

Wie geht es mit der Betreuung über die Ferien hinaus weiter?

Kultusministerin Susanne Eisenmann will die Schüler im Südwesten ab dem 11. Januar wieder in den Präsenz-Unterricht schicken. „Unabhängig von den Inzidenzzahlen muss Schule dann wieder angeboten werden können“, sagte die CDU-Politikerin dem SWR-Fernsehen. Fern- und Wechselunterricht, bei dem immer nur ein Teil in der Schule ist oder die Kinder ganz zu Hause sind, brächten große Probleme mit sich.

Allerdings hat die Landesregierung für Regionen mit mehr als 300 Neuinfektionen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen beschlossen, dass alle allgemein bildenden und beruflichen Schulen ab Klassenstufe acht vollständig in den Fernunterricht übergehen. Wie es mit den Kitas weitergeht, ist bisher noch nicht bekannt.