Die Stadt will, wie Ordnungsamtsleiter Albert Keppler sagte, die Skateanlage im Bürgerpark vorerst offenhalten. Ein Sicherheitsdienst soll dafür sorgen, dass die Jugendlichen die Abstandsregeln einhalten. Der kommunale Ordnungsdienst (KOD) soll sich hingegen verstärkt um die Kontrolle der Maskenpflicht an stark frequentierten Orten wie der unteren Wilhelmstraße kümmern, um den Passanten das Gefühl zu geben, sich an einem sicheren Ort zu befinden.