Nürtingen, Kirchheim, Metzingen und Reutlingen kurz vor Weihnachten kostenlose Schnelltests auf eine akute Infektion mit dem Coronavirus an. Durch die Testungen am 23. und 24. Dezember soll die Menschen eine größtmögliche Sicherheit erhalten, nicht für andere ansteckend zu sein. Im Rahmen der landesweiten Schnelltest-Aktion des Sozialministeriums bieten die Malteser im Bezirk Neckar-Alb inkurz vor Weihnachten kostenlose Schnelltests auf eine akute Infektion mit dem Coronavirus an. Durch die Testungen amsoll die Menschen eine größtmögliche Sicherheit erhalten, nicht für andere ansteckend zu sein.

Corona-Schnelltests in Reutlingen: Kostenlos und ohne Anmeldung

In den Landkreisen Esslingen und Reutlingen bieten die Malteser Corona-Schnelltests an vier Stationen an: Auf dem Festplatz in Nürtingen-Oberensingen, wo bereits das reguläre Corona-Abstrichzentrum beheimatet ist, an der Geschäftsstelle der Malteser in der Hans-Böckler-Straße 1 in Kirchheim, an der Rettungswache in der Maienwaldstraße in Metzingen sowie auf dem ehemaligen Bauhaus-Areal in Reutlingen an der Emil-Adolff-Straße. Getestet wird am 23. Dezember von 14 bis 18 Uhr sowie am 24. Dezember von 8 bis 12 Uhr.

Die Tests sind kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte müssen zuvor ihren Namen, Wohnort, ihr Geburtsdatum und eine Telefonnummer hinterlassen. Während der Abstrich nur einen kurzen Moment dauert, benötigt der Schnelltest rund eine halbe Stunde. Daher gilt: Wer zwei Stunden nach seiner Testung nicht benachrichtigt wird, wurde negativ auf das Coronavirus getestet. Positiv getestete Personen werden so schnell wie möglich über ihr Testergebnis benachrichtigt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt müssen diese Personen anschließend einen PCR-Test durchführen lassen.