Im Kreis ist die Zahl der Infizierten seit Beginn der Corona-Pandemie auf 4130 Frauen und Männer angewachsen, das sind 94 mehr als am Dienstag. Die Zahl der Todesfälle liegt weiterhin bei 100. Die Inzidenz der letzten sieben Tage stieg auf den Rekordwert von 157,1 pro 100 000 Einwohner. In den Kreiskliniken werden 30 Covid-19-Erkrankte behandelt, davon sechs auf der Intensivstation.

In den zurückliegenden zehn Tagen haben sich, wie Landratsamtssprecherin Christine Schuster auf Nachfrage sagte, zehn Lehrende und 60 Schüler an insgesamt 50 Schulen mit dem Coronavirus infiziert. 15 Klassen befinden sich in Quarantäne. Zudem sind 13 Kindergärten betroffen, zehn Kinder und 20 Erzieher wurden positiv getestet. 400 Kinder mussten in Quarantäne.

Impfzentrum im Stadion

Wie Schuster ebenfalls bestätigte, hat das Landratsamt das Kreuzeiche-Stadion als Standort für das Kreisimpfzentrum, das im Januar in Betrieb gehen soll, an das Sozialministerium nach Stuttgart gemeldet. Es kommt damit dem Wunsch der Stadt entgegen, Turn- und Sporthallen für den Schulsport freizuhalten. Unklar ist derzeit noch, ob es ein zweites Impfzentrum im Kreis geben wird. „Auf der Alb sind mehrere Standorte im Gespräch“. Eine Entscheidung stehe noch aus.

Ordnungsamtsleiter Albert Keppler und Feuerwehrkommandant Harald Hermann informierten den Reutlinger Gemeinderat über die aktuelle Corona-Lage in der Stadt. Keppler sprach von einer „drastisch gestiegenen Arbeitsbelastung“ in der Gewerbeabteilung. Täglich würden bis zu 330 Quarantänebescheide verschickt, um die 190 Männer und Frauen kehrten pro Tag aus Risikogebieten in die Stadt zurück. Da Mitarbeiter aus anderen Abteilungen der Stadtverwaltung dafür abgestellt worden seien, führe dies dazu, dass die Erledigung anderer Aufgaben länger dauere.

Die Stadtverwaltung sei einigermaßen gut mit ihrem Sicherheitskonzept durchgekommen. Die Dienstleistungen für den Bürger konnten aufrechterhalten werden, betonte Herrmann. 26 Mitarbeiter haben sich mit dem COVID-19-Virus infiziert, rund 230 befinden sich in Quarantäne – das sind deutlich weniger als in anderen Kreiskommunen. Einige Kliniken hätten bereits Verlegungskonzepte aktiviert, so kämen zwei Corona-Patienten auf der Intensivstation des Klinikums am Steinenberg aus benachbarten Landkreisen.