Seit zehn Tagen ist das Corona-Schnelltestzentrum in Oferdingen in Betrieb, mehr als 400 Personen haben das Angebot bisher wahrgenommen“, berichtete Matthias Schlautmann als Leiter des DRK-Pflegeheims in Oferdingen. Das befindet sich praktischerweise schräg gegenüber vom Testzentrum in der Oferd...