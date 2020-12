80 000 Corona-Antigen-Schnelltests stehen aktuell in der Bruderhaus Diakonie zur Verfügung, auch für ausreichend Schutzkleidung ist gesorgt. Dennoch: In einigen stationären Einrichtungen der Bruderhaus Diakonie, insbesondere in der Region Reutlingen, gibt es immer wieder Personen, die an Covid-19 erkranken.

„Vornehmlich, so beobachten wir, sind es zunächst überwiegend milde Krankheitsverläufe“, berichtet Marc Böhringer, Leiter Region Reutlingen Altenhilfe. „Teilweise fehlen zu Beginn die bekannten Krankheitssymptome, die die Pflegeteams täglich überprüfen und dokumentieren, wie Körpertemperatur, Geschmacksverlust, Husten, Schwindel.“ So verbreitete sich der Erreger SARS-CoV-2 im Seniorenzentrum Walddorfhäslach trotz Abstandhalten, dem Einsatz von Desinfektionsmitteln und FFP2-Maske-Tragen anfänglich unauffällig, mittlerweile sind alle 25 Bewohner erkrankt, vier von ihnen sind in den vergangenen Tagen gestorben.

Coronavirus Reutlingen: Die Solidarität ist groß

Im örtlichen Seniorenzentrum leben alle Bewohner in einer familiär geprägten Hausgemeinschaft, bewohnen ein Einzelzimmer und teilen sich den gemeinsamen Wohnbereich. In der kleinen Einrichtung in Walddorfhäslach hält das Pflegeteam daher kontinuierlich Kontakt zu Ärzten, Behörden und Angehörigen. Zeige eine Person Krankheitssymptome verständige das Pflegepersonal sofort den zuständigen Arzt. „Zwei Bewohnern geht es momentan nicht gut,“ beschreibt Böhringer die derzeitige Situation. Gesundheitlich stabil, wenn auch noch nicht genesen, seien neun Mitarbeiter, die erkrankt seien. „Die weiteren 16 sind im Wechsel tätig, die Solidarität unter Bewohnern, Mitarbeitenden und Angehörigen ist sehr groß“, gibt Regionalleiter Böhringer wieder. In weiteren 14 Pflege- und Fachpflegeheimen der Bruderhaus Diakonie in der Region Reutlingen mit rund 750 Pflegeplätzen sind mehrheitlich wenige Bewohner und Mitarbeiter erkrankt. Im Seniorenzentrum Herzog Christoph ist ein Bewohner positiv getestet worden, ebenso zwei Bewohner im Seniorenzentrum Gönningen. In 14 Einrichtungen sind insgesamt neun Mitarbeiter an Covid-19 erkrankt.

Hoffen auf die Wirkung des zweiten Lockdowns

„Keinesfalls möchten wir Bewohnerinnen und Bewohner isolieren. Deshalb lassen wir unter Berücksichtigung der Corona-Vorgaben Besuche zu“, sagt Dr. Tobias Staib, Fachlicher Vorstand. Am meisten helfe neben der Einhaltung der AHA-Regeln und der Anwendung der Corona-Antigen-Schnelltests, wenn das Infektionsgeschehen insgesamt zurückgehe. „Hier hoffen wir auf schnelle Erfolge durch den Lockdown.“