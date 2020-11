Die erstmals für zwei Tage vorgesehenen verkaufslangen Nächte in der Reutlinger Innenstadt am 27./28. November müssen aufgrund der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie leider entfallen. Doch auch ohne Verkaufsnächte stehen die Reutlinger Einzelhändler zur gewohnten Tageszeit für Ihre Kundschaft zur Verfügung.

Reutlinger Gutschein: Einlösbar in 120 Geschäften

Und wer wenig Zeit hat und trotzdem regional schenken will, der besorgt sich einen Reutlinger Gutschein, einlösbar bei über 120 Geschäften, Dienstleistern und Gastronomiebetrieben in Reutlingen. Besonders weihnachtlich wird es an den ersten drei Dezember-Wochenenden. Jeweils von Freitag bis Sonntag erstrahlt die Innenstadt mit neuer Weihnachtsbeleuchtung, bunten Skulpturen und leuchtenden Fassaden.