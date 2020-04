Der Reutlinger Wochenmarkt ist auch in Zeiten der Corona-Krise ein wichtiger Standort der Lebensmittelversorgung. Allerdings sind die Einhaltung von Hygienevorschriften und das Abstandhalten auch auf dem Markt ein Muss.

Maßnahmen der Stadtverwaltung

Damit dies bestmöglich funktioniert, hat die Stadtverwaltung mehrere Maßnahmen beschlossen.So sind die Marktstände mittlerweile großflächiger verteilt, um Besuchern und Händlern mehr Bewegungsfreiheit zu ermöglichen. Ab sofort werden in Bereichen, an denen sich meistens viele Marktbesucher tummeln, Markierungen per Spraydose angebracht. Diese weisen deutlich auf das Abstandsgebot hin.

Hygienestandards weiter optimiert

Die Hygienestandards an den Marktständen wurden weiter optimiert: Stände mit Selbstbedienung stellen weitestgehend auf Bedienung durch die Markthändler um, Imbissstände müssen auf Bewirtungstische verzichten. Zudem sind die Markthändler in der Regel mit Handschuhen und Desinfektionsmitteln ausgestattet.