„Die Anzahl der Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infizieren steigt landesweit an.

Inzidenzwert im Landkreis Reutlingen über 100

Mittlerweile liegt der Inzidenzwert im Landkreis Reutlingen, also die Zahl der Neuinfektionen je 100.000 Einwohner in einer Woche, bei über 100 positiven Fällen. Wir haben die Corona-Pandemie nicht überwunden, wir befinden uns mittendrin.“ Mit diesen Worten richtet sich Landrat Thomas Reumann an die Besucherinnen und Besucher des Landratsamts.

Eindämmung der Pandemie oberste Priorität

Mittels eines Briefes erklärt Reumann, dass die Eindämmung der Pandemie im Landratsamt Reutlingen oberste Priorität habe. Ziel sei es, alle Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Reutlingen, aber insbesondere ältere und immungeschwächte Menschen bestmöglich zu schützen. „Das ist eine Herkulesaufgabe, die wir mit großer Verantwortung angehen. Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Angehörige der Bundeswehr unterstützen die Kolleginnen und Kollegen im Kreisgesundheitsamt an sieben Tagen in der Woche. Wenn nötig bis spät in die Nacht werden z.B. Kontaktpersonen ermittelt und Informationen zu den nächsten Schritten gegeben“, schreibt Reumann weiter.

Corona-Pandemie beeinflusst die Arbeit im Landratsamt

„Bei aller Fokussierung verlieren wir andere Themen und Lebensbereiche nicht aus den Augen. Ihre Anliegen, mit denen Sie zu uns in das Landratsamt kommen, z.B. Schwerbehindertenausweise, Baugenehmigungen oder Führerscheine bearbeiten wir natürlich auch jetzt. Die Corona-Pandemie beeinflusst die Arbeit im Landratsamt allerdings in außerordentlichem Maße, deswegen kann es zu Verzögerungen kommen. Ich bitte Sie dafür um Verständnis“, so Reumann abschließend. Der Brief, der online unter kreis-reutlingen.de eingestellt ist, ist zusätzlich an den Eingangstüren zu den Gebäuden des Landratsamts für alle Besucherinnen und Besucher gut sichtbar angebracht worden.

Reumann positiv auf Coronavirus getestet