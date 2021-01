Unter Kontrolle von und in Absprache mit den Aufsichtsbehörden sind Blutspendentermine des Deutschen Roten Kreuz (DRK) unter hohen Hygiene- und Sicherheitsstandards von den Ausgangsbeschränkungen ausgenommen und können daher auch in den kommenden Wochen durchgeführt werden.

Die Corona-Pandemie stellt die Blutspendedienste immer noch vor Herausforderungen. Aufgrund der begrenzten Haltbarkeit von Blutpräparaten werden Blutspenden kontinuierlich und dringend benötigt, um auch weiterhin sicher durch die Wintermonate zu gelangen. Für die Behandlung von Unfallopfern, Patienten mit Krebs oder anderen schweren Erkrankungen bittet das DRK nun dringend um weitere Blutspenden. Der nächste Termin in der Region ist am Freitag, 15. Januar, von 14.30 Uhr bis 19.30 Uhr in der HAP-Grieshaber-Halle, Betzenriedweg 24, in Eningen. Es gilt allerdings zu beachten: Um in den genutzten Räumlichkeiten den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Online-Terminreservierung statt. Diese können im Internet unter www.terminreservierung.blutspende.de vorgenommen werden