Bund und Länder haben erste Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen. Autohäuser, Buchläden und Fahrradgeschäfte dürfen ab ●Montag in vielen Bundesländern wieder öffnen. Andere Geschäfte auch, solange ihre Verkaufsfläche nicht größer als 800 Quadratmeter ist. Zusammen mit der Interessengemeinschaft RT-aktiv haben wir eine Liste mit Läden erstellt, die in Reutlingen wieder aufmachen. Die Aufzählung wird immer wieder aktualisiert. Für Ergänzungen schickt uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „Ladenöffnung“ an g.denitto@swp.de.

Diese Läden öffnen in der Reutlinger Wilhelmstraße

● Schuhhaus Werdich (Schuhe), Wilhelmstr. 25



● Müller Galerie (Cecil, Vodafonshop, Snipes, Tamaris, Müller Drogerie), Wilhelmstraße 40



● Binder Optik (Augenoptikergeschäft), Wilhelmstr. 62



● Osiander (Buchhandlung), Wilhelmstr. 64



● Ruoff Pelze (Bekleidung), Wilhelmstraße 67



● Metzgerei Schneider (Metzger), Wilhelmstraße 70



● Adele am Markt (Lotto-Kiosk), Wilhelmstraße 71



● Lóccitane en Provence (Kosmetik), Wilhelmstraße 86



● YaYa Store (Lifestyle), Wilhelmstraße 96



● Sommer Genussmanufaktur (Konditorei), Wilhelmstraße 100



● Trauringschmiede Heid (Schmuck), Wilhelmstraße 112



● Friedemann Augenoptik (Augenoptikergeschäft), Wilhelmstr. 115



● Cigarren Eisele (Tabak), Wilhelmstraße 131

Diese Läden öffnen in der Reutlinger Innenstadt

● Reisebüro Bühler (Reisen), Kanzleistraße 5

● Wittel Optik, (Augenoptikergeschäft), Kanzleistraße 10



● Gaby Höss (Fotografie), Kanzleistraße 47



● Gottlob Brucklacher (Messerschmiede), Katharinenstraße 4



● Juwelier Lachenmann (Schmuck), Katharinenstraße 12



● Modehaus Eger (Bekleidung), Katharinenstraße 21



● Foto Quick Labor (Foto), Schulstraße 9



● Schuh Beck (Schuhe), Bahnhofstraße 2



● Juwelier Wolfgang Piel (Schmuck), Oberamteistraße 3



● Himmelbrett (Streetwear), Burgplatz 1



● Krüger Sanitätshaus (Sanitär), Metzgerstr. 15



● Weinhaus Schall (Weine), Jettenburger Str. 2