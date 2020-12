Da die Stadt Reutlingen seit 2. Dezember die Inzidenz-Grenze von 200 überschreitet, hatte sich Oberbürgermeister Thomas Keck am Montag, den 7.12.2020, an Landrat Thomas Reumann gewandt. Keck geht es darum, weitere zur Eindämmung der Neuinfektionen geeignete Maßnahmen in Gang zu setzen, bevor auch der Landkreis diese Grenze überschreitet.

Ausweitung der Maskenpflicht auf die gesamte Altstadt?

Die Stadt regt eine Ausweitung der Maskenpflicht auf die Fußgängerzone und alle darüber hinaus belebten Bereiche aus. Dies umfasst aus Reutlinger Sicht die gesamte Altstadt. Zudem soll das allgemeine Verkaufsverbot für Alkohol statt bislang 23 bis 6 Uhr jetzt von 19 bis 6 Uhr gelten. Beide Maßnahmen sollen, so Keck, in dieser Woche umgesetzt werden.

Verschärfungen für den gesamten Landkreis?

„Diese Verschärfungen sollen auf jeden Fall für die Stadt Reutlingen gelten, wir regen aber an, sie auf den gesamten Landkreis auszuweiten“, so der OB. Ziel der Bemühungen sei, die Maßnahmen einvernehmlich mit dem Landkreis auf den Weg zu bringen. Ab einer Inzidenz von mehr als 50 pro 100 000 Einwohnern geht die Zuständigkeit von den Ortspolizeibehörden, also den Kommunen, auf das Gesundheitsamt - und damit auf den Landkreis - über.

