Vorerst wird es für den Landkreis Reutlingen keine Allgemeinverfügung geben, dies teilte das Landratsamt am Freitagnachmittag mit.

Pressekonferenz abgesagt

12 Uhr: Positives gibt es vorab vom Sachgebiet Corona des Reutlinger Ordnungsamtes zu vermelden.

13.23 Uhr: Die Landesregierung hat sich für einen harten Lockdown entschieden. Man darf gespannt sein, ob die angekündigte Allgemeinverfügung für den Landkreis Reutlingen noch einen Schritt weitergeht.

14.49 Uhr: Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Die geplante Pressekonferenz des Landratsamtes wurde soeben durch Christine Schuster, Pressesprecherin des Reutlinger Landratsamtes, abgesagt.

„In unserer Pressekonferenz wollten wir die final mit den Städten und Gemeinden abgestimmte Allgemeinverfügung für den Landkreis Reutlingen vorstellen. Das Land hat nun aber weitergehende Maßnahmen verkündet, deren konkrete Ausgestaltung in der Corona-Verordnung noch aussteht. Um weitere Verwirrung über geltende Regelungen zu vermeiden, werden wir nun die Anpassung der Corona-Verordnung abwarten und zunächst keine Allgemeinverfügung erlassen. Auf der Grundlage der neuen Corona-Verordnung und der weiteren Entscheidungen, die gegebenenfalls am Sonntag auf Landes- und Bundesebene getroffen werden, sowie der aktuellen Fallzahlen im Kreis werden wir prüfen, ob für den Landkreis Reutlingen ein weitergehender Regelungsbedarf besteht“, so Christine Schuster.