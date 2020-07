Die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie haben auch auf die Geschäftszahlen der Datatec AG durchgeschlagen. Der Umsatz des Experten für Mess- und Prüftechnik fiel im abgelaufenen Geschäftsjahr – Juli 2019 bis Juni 2020 – um fast 20 Prozent von knapp 54 auf 44 Millionen Euro, wie der Vorstandsvorsitzende Hans Steiner vergangene Woche berichtete.

Hans Steiner: Unterm Strich bleibt eine „sehr kleine schwarze Zahl“

„Bis Februar waren wir sehr gut unterwegs, im März kam dann ein dramatischer Einbruch“, sagte Steiner. Das Unternehmen musste Kurzarbeit einführen, das Marketingbudget wurde um 300 000 Euro gekürzt. Immerhin ist es Datatec trotz Pandemie gelungen, einen Verlust zu vermeiden. So bleibt als Gewinn unter dem Strich, wie der 62-jährige Steiner ausführte, eine „sehr kleine schwarze Zahl“. Das Handelshaus verfüge jedoch über ein „gutes Polster aus den Vorjahren, so dass in weiteres Wachstum investiert werden kann“.

Der Krise zum Trotz – Elektroautos als Zukunft

Um seinen Umsatz zu steigern, setzt Datatec auf die Erschließung neuer Marktbereiche. Wachstumspotenzial sieht das Unternehmen unter anderem auf den Feldern Energietransfer und Elektroautos sowie in den Bereichen Energie sowie Batteriespeicher – ein Bereich, der überproportional stark wächst. Geplant ist zudem der Ausbau der Einstieg in Systemlösungen. Gesucht werden trotz Corona technische Berater und Ingenieure im technischen Support. Zudem werden ab 1. September zwei neue Auszubildende eingestellt.

Das laufende Geschäftsjahr 2020/21 soll besser werden

2018 hatte das Handelshaus mit einem in Spanien gegründeten Joint Venture einen ersten Schritt ins europäische Ausland gemacht. Ziel war damals, so Steiner, sich „mittelfristig als europäischer Fachdistributor aufstellen“. Laut Steiner gibt es Gespräche über weitere Erwerbungen, Verträge seien allerdings noch keine unterschrieben.

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung in den kommenden Monaten ist er eher skeptisch: „Wir gehen davon aus, dass es frühestens im neuen Jahr wieder anzieht.“ Dennoch rechnet Steiner für das laufende Geschäftsjahr 2020/21 mit einem Umsatzanstieg um knapp fünf Prozent auf 46 Millionen Euro, inklusive der Umsätze im Ausland.

Vorstandswechsel zum kommenden Jahr

Steiner, der Datatec 1985 gegründet hatte, will, wie er im Pressegespräch sagte, im Herbst kommenden Jahres sein Vorstandsmandat aufgeben und in den Aufsichtsrat wechseln, sein Nachfolger soll Markus Kohler werden.