„Über 300.000 Tests in drei Monaten – das ist eine beachtliche Zahl und zeigt, wie gut unser Testangebot angenommen wird“, sagt Oberbürgermeister Boris Palmer.

Präventives Testen in Tübingen rund 1.000 Corona-Infektionen verhindert

Insgesamt waren in dieser Zeit 294 Schnelltests positiv, das entspricht einem Anteil von 0,097 Prozent. Für einen Teil davon liegen der Stadtverwaltung auch die Ergebnisse der PCR-Kontrollen vor: Mehr als die Hälfte der Schnelltests war demnach korrekt positiv. „Jede rechtzeitig abgebrochene Infektionskette entsprach in den Zeiten eines R-Werts über 1 statistisch einer größeren Zahl von Folgeinfektionen, sodass wir sagen können, dass das präventive Testen in Tübingen rund 1.000 Corona-Infektionen verhindert hat“, erläutert Palmer.

Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen entfällt die Testpflicht

Der Oberbürgermeister dankt allen Helferinnen und Helfern, die mit ihrem unermüdlichen Einsatz die flächendeckenden Testungen erst möglich gemacht haben.

Mit den sinkenden Corona-Fallzahlen entfällt für immer mehr Einrichtungen und Dienstleistungen die Testpflicht. Die Stadtverwaltung passt die Zahl und die Öffnungszeiten der Teststationen situativ an.